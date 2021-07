Sonu Sood ने हैदराबाद में खरीदा आलीशान घर, इस खूबसूरत जगह बनाएंगे नया आशियाना

Sonu Sood buys new home in Hyderabad: बॉलीवुड फिल्म स्टार सोनू सूद (Sonu Sood) इस वक्त नेशनल हीरो बन चुके हैं। फिल्म स्टार ने कोरोना वायरस के दिनों में करोड़ों जरुरतमंद भारतीयों की मदद कर इतिहास रच दिया। इसके बाद सोनू सूद की चर्चा हर तरफ होने लगी थी। सोनू सूद के नेक कामों की वजह से विमानन कंपनी इंडिगो ने भी उन्हें सैल्यूट करते हुए अपने विमान पर एक्टर का पोस्टर बना डाला था। आज भी फिल्म स्टार सोनू सूद अपने फाउंडेशन के जरिए देश के करोड़ों लोगों की मदद कर रहे हैं। सोनू सूद की नेकदिली की वजह से उन्हें देश के कई लोग पसंद करने लगे हैं। जिसकी वजह से वो इस नेशनल हीरो का खिताब हासिल कर चुके हैं। Also Read - Sawai Bhatt ने मेकर्स को कराया गलती का अहसास और Pawandeep Rajan ने Arunita Kanjilal के साथ किया खुल्लम-खुल्ला रोमांस, ये रहा बीते हफ्ते का Viral Content

सोनू सूद की बढ़ती पॉपुलेरिटी के चलते उन्हें इन दिनों कई सारे फिल्मों के ऑफर्स आ रहे हैं। जिसके वजह से एक्टर खूब बिजी हैं। सुनने में आ रहा है कि एक्टर को साउथ इंडस्ट्री में कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं। जिसकी वजह से उनका हैदराबाद लगातारा आना-जाना हो रहा है। इसलिए वो हैदराबाद के पॉश इलाके बंजारा हिल्स में घर लेने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा हैं कि फिल्म स्टार ने यहां एक बेहद आलीशान घर खरीदा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनू सूद जल्दी ही इस घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। ये घर बंजारा हिल्स जैसी पॉश लोकेलिटी में हैं। सोनू सूद पहले से ही मुंबई के एक घर में रहते हैं। वो हैदराबाद में भी अब एक घर के मालिक बने हैं। इससे पहले वो हैदराबाद के पार्क हयात में रहते थे।

सोनू सूद के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्दी ही फिल्म आचार्य में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में एक्टर सोनू सूद, चिरंजीवी और राम चरण के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा पृथ्वीराज में भी नजर आने वाले हैं। सोनू सूद साउथ सिनेमा के लिए नया नाम नहीं हैं। वो डेंजरस खिलाड़ी, डोकाडु और अरुंधति जैसी कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं।