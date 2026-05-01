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Jabalpur Cruise Incident: मध्य प्रदेश क्रूज हादसे की दास्तां सुन फट पड़ा सोनू सूद का कलेजा! सिस्टम से पूछे ये तीखे सवाल

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे ने सोनू सूद को एक बार फिर से दुखी कर दिया है. एक्टर से इस मामले पर दुख जताते हुए प्रशासन से तीखे सवाल पूछे हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 1, 2026 7:15 PM IST
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जबलपुर क्रूज हादसे पर सोनू सूद का फूटा गुस्सा

Sonu Sood On Jabalpur Cruise Incident: मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में 30 अप्रैल 2026 की शाम हुए दर्दनाक हादसे (Jabalpur Cruise Incident) ने एक बार फिर हर किसी का दिल दहला दिया है. 39 लोगों से भरी क्रूज लहरों के बीच डूब गई जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है. इस घटना पर राजनीति से लेकर फिल्म जगत तक के सितारे दुख जता रहे हैं. वहीं अब इस मामले में जरूरतमंदों के महीसा कहे जाने वाले सोनू सूद (Sonu Sood) ने दुख जताने के साथ-साथ सिस्टम पर सवाल उठाए हैं और प्रशासन से कुछ अपील भी की है.

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Sonu Sood reacted on rejecting Dabangg 2: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने हाल ही में खुलासा किया है कि कैसे दबंग 2 को लात मारकर वो सलमान खान से टकरा गए थे. इस दौरान सलमान खान ने सोनू सूद से एक सवाल पूछ डाला था.

Sonu Sood ने पूछे तीखे सवाल

जबलपुर हादसे को सुनकर सोनू सूद (Sonu Sood Post) का कलेजा दर्द से फट पड़ा है. एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'कुछ समय पहले मैंने बिहार नाव हादसे को लेकर ट्वीट किया था और मांग की थी कि हर यात्री के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य होनी चाहिए. फिर वृंदावन में हादसा हुआ... और अब मध्य प्रदेश में भी उसी तरह कई जानें चली गईं. आखिर और कितनी जानें जाएंगी?'

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मिडिल ईस्ट तनाव के बीच दुबई में भारत के कई सेलेब्स, टूरिस्ट और बिजनेसमैन फंसे हुए हैं. इन लोगों के मदद के लिए सोनू सूद खुद आगे आएं हैं. आइए जानते हैं...

सोनू सूद ने प्रशासन से की ये अपील

सोनू सूद ने अपनी पोस्ट में आगे कहा, 'अब वक्त आ गया है कि इसे सख्ती से लागू किया जाए. कोई भी नाव तब तक किनारे से न छूटे जब तक हर यात्री ने लाइफ जैकेट न पहनी हो.' उन्होंने पोस्ट में एक सुझाव देते हुए कहा, 'हमें एक सरकारी पोर्टल की जरूरत है जहां हर ट्रिप से पहले लाइफ जैकेट पहने यात्रियों की टाइम-स्टैम्प वाली फोटो अपलोड करना जरूरी हो. सख्त जवाबदेही ही लोगों की जान बचा सकती है.'

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Rajpal Yadav के सरेंडर के बाद कई लोग उनकी मदद के लिए सामने आए थे, लेकिन सबसे पहला मदद का हाथ सोनू सूद ने बढ़ाया था. हालांकि, राजपाल यादव के एक बयान ने मसीहा कहे जाने वाले एक्टर की नेकी पर सवाल खड़े कर दिए है.

अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि

आपको बता दें कि, जबलपुर की क्रूज में 39 लोग सवार थे. इस हादसे में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की खबर है. शुरुआत में 4 लोगों की मौत की खबर आई थी, लेकिन बाद में ये आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया. वहीं इस घटना में अभी तक 6 लोग लापता हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. वहीं हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 22 यात्रियों को रेस्क्यू कर किया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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