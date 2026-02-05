ENG हिन्दी
Social Media और Online Games बन रहे साइलेंट किलर? गाजियाबाद में 3 बहनों की खुदकुशी पर फटा Sonu Sood का कलेजा, कर दी ये डिमांड

Sonu Sood: जरूरतमंदों के मसीहा कहे जाने वाले एक्टर सोनू सूद ने गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों के सुसाइड मामले पर रिएक्टर करते हुए सरकार से बड़ी मांग की है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 5, 2026 6:15 AM IST

Sonu Sood On Ghaziabad Triple Suicide Case: इन दिनों बच्चों से लेकर यंगस्टर्स तक पर कोरियन ड्रामा (Korean Drama), लड़कों और गेम्स (Korean Games) तक का जुनून इस कदर सवार है कि, वो इसके लिए मौत को भी गले लगाने को तैयार हो गए हैं. ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद (Ghaziabad News) में देखने को मिला, जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है. जहां ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. इस घटना ने हर तरफ सनसनी मचा दी है. वहीं अब इस दर्दनाक घटना पर एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) ने रिएक्टर किया और सरकार से बड़ी मांग की है.

Sonu Sood ने की ये डिमांड

गाजियाबाद में तीन नाबालिग लड़कियों के सुसाइड की चौंकाने वाली खबर सुनकर एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) का भी कलेजा फट पड़ा और उन्होंने सरकार से एक डिमांड करते हुए पोस्ट शेयर किया. एक्टर ने एक्स लिखा, 'आज गाजियाबाद में तीन मासूम लड़कियों ने अपनी जान गंवा दी. किसी हिंसा या गरीबी के कारण नहीं बल्कि, ऑनलाइन गेमिंग के दबाव और डिजिटल लत की वजह से. मैंने पहले भी आवाज उठाई है और फिर कह रहा हूं. 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदी लगनी चाहिए. बचपन को मार्गदर्शन की जरूरत है, एल्गोरिदम की नहीं.'

'सोशल मीडिया इंतजार कर सकता है, बचपन नहीं'

उन्होंने आगे लिखा, 'बच्चों को परवाह और प्यार चाहिए, न कि हर वक्त मोबाइल की स्क्रीन. यह किसी पर इल्जाम लगाने की बात नहीं है, बल्कि बहुत देर होने से पहले बच्चों को बचाने की बात है. हमें इस खबर को बस एक हेडलाइन समझकर भूलना नहीं चाहिए. अब कदम उठाने का समय आ गया है.' इसके अलावा एक्टर ने इंस्टाग्राम पर भी एक वीडियो शेयर किया, जिसमें लिखा, 'सोशल मीडिया इंतजार कर सकता है, लेकिन बचपन नहीं.' वीडियो में उन्होंने जोर देकर कहा कि, माता-पिता को अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन देने से बचना चाहिए. बच्चों को फोन सिर्फ पढ़ाई के लिए दें, सोशल मीडिया के लिए नहीं.

गाजियाबाद में क्या हुआ था?

गाजियाबाद में एक ही परिवार की तीन बहनों 4 फरवरी 2026 को 16 वर्षीय निशिका, 14 वर्षीय प्राची और 12 वर्षीय पाखी ने भारत सिटी के बी 1 टावर की नौवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौके से पुलिस को एक पॉकेट डायरी मिली है, जिसमें लड़कियों ने आठ पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा, 'सॉरी पापा...हम कोरियन नहीं छोड़ सकते कोरियन ही हमारी जिंदगी है.' वहीं लड़कियों के पिता चेतन कुमार ने अपने बयान में बताया कि, उनकी बेटियां कोरियन कल्चर और ड्रामा से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थीं और वे किसी कोरियन टास्क-बेस्ड ऑनलाइन गेम की लत का शिकार भी हो गई थीं.

