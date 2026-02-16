Rajpal Yadav को लेकर सोनू सूद ने किया पोस्ट, सोशल मीडिया पर लिखा- 'वह एक रेयर...'...

Sonu Sood Social Media Post: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने राजपाल यादव के लिए एक पोस्ट शेयर किया है. उनका ये पोस्ट उनकी बेल पर होने वाली सुनवाई से पहले आया है.

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) चेक बाउंस के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. उनकी बेल को लेकर 16 फरवरी यानी सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और उनको जमानत मिल गई है. इसके लिए राजपाल यादव को 2.5 करोड़ रुपये देने पड़े हैं. उन्होंने पहले 75 लाख रुपये तो आज 1.75 करोड़ रुपये दिए हैं. इस तरह से तिहाड़ जेल में एक सप्ताह से ज्यादा समय तक रहने के बाद राजपाल को जमानत मिली है. उनको बेल मिलने से पहले सोनू सूद (Sonu Sood) ने एक पोस्ट शेयर किया था. इससे पता चल रहा है कि सोनू सूद को राजपाल यादव की काफी परवाह है. आइए जानते हैं कि बॉलीवुड स्टार ने क्या कहा है.

राजपाल यादव के लिए सोनू सूद ने कही ये बात

राजपाल यादव के तिहाड़ जेल में जाने के बाद से सोनू सूद लगातार उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं. अब सोनू सूद ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने लिखा है, 'आज हमारे भाई राजपाल यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है. प्रार्थना है कि सबकुछ सही दिशा में जाए और उन्हें राहत मिले, जिसके वह हकदार हैं. वह एक रेयर टैलेंट हैं और बहुत नेक इंसान हैं. हमें इस लहक को दम नहीं तोड़ने देना है. हम उनके साथ खड़े हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता.'

राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए सिलेब्स

राजपाल यादव को जेल की सजा होने के बाद सबसे पहले सोनू सूद सामने आए. सोनू सूद ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट लेने में बात कहकर एडवांस पैसे ऑफर किए. इसके बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग सामने आए हैं. यहां तक कि दूसरी फील्ड के सेलिब्रिटीज भी राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए हैं. इसी बीच खबर आई थी की सलमान खान ने राजपाल यादव की बेल करवा दी है लेकिन उनकी पत्नी राधा यादव ने इन खबरों को फर्जी बताया था. बताते चलें कि एक्टर ने एक फिल्म बनाने के लिए लोन लिया था लेकिन चुका नहीं पाए और कंपनी ने केस कर दिया था. ये मामला साल 2010 का है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

