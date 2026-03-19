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Jazz City Review: क्या सौमिक सेन की 'जैज सिटी' उम्मीदों पर खरी उतरी? जानें किस चीज ने तोड़ा दर्शकों का दिल

Jazz City Review: सौमिक सेन के डायरेक्शन में बनी 'जैज सिटी' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे चुकी है. आइए जानते हैं ये सीरीज कैसी है और इसमें किस चीज ने दर्शकों का दिल तोड़ा.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 19, 2026 6:36 AM IST

Jazz City Review: क्या सौमिक सेन की 'जैज सिटी' उम्मीदों पर खरी उतरी? जानें किस चीज ने तोड़ा दर्शकों का दिल
कैसी है 'जैज सिटी'?

Jazz City Review: सौमिक सेन के डायरेक्शन वाली सीरीज 'जैज सिटी' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है. इसकी कहानी 1971 के बांग्लादेश के लिबरेशन वार के तनावपूर्ण माहौल पर आधारित है, जिसमें इतिहास, राजनीति और संगीत को एक साथ पिरोने की कोशिश करती है. सीरीज का आइडिया वाकई दिलचस्प है. सीरीज में कलकत्ता का एक जैज क्लब जो चोरी-छिपे क्रांतिकारियों का अड्डा बना हुआ है, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह कोई रोमांचक ड्रामा बनने के बजाय एक धीमी धुन बनकर रह जाती है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती.

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फिल्म रिव्यू - जैज सिटी
डायरेक्टर - सौमिक सेन
कास्ट - अरिफिन शुवू, सौरसेनी मैत्रा, शांतनु घटक, अनिरुद्ध गुप्ता, सायनदप सेन, श्रेया भट्टाचार्य, शताफ फिगार, एलेक्जेंड्रा टेलर, अमित साहा
कहां देखें - सोनीलिवे

कैसी है सीरीज की कहानी?

सीरीज की शुरुआत एक दमदार डायलॉग से होती है, ये कहानी एक ऐसे 'नॉर्मल' इंसान की है, जिसमें खास बनने की हिम्मत थी. शुरुआत में कुछ हिंसक और कड़े सीन हैं, जो उस दौरा के हालातों को बखूबी दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही कहानी की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है. कहानी कहने का तरीका ऐसा लगता है जैसे किसी नाटक का मंच सजाया गया हो, जिसमें वह 'तड़प' और 'छटपटाहट' गायब है जो असल जिंदगी में होती है. खासकर 7वें और 8वें एपिसोड तक आते-आते सीरीज एक्शन दिखाने के बजाय वॉइस-ओवर पर ज्यादा निर्भर हो जाती है. जासूसी और क्रांति पर बनी इस सीरीज में जिस टेंशन की उम्मीद थी उसकी इसमें भारी कमी महसूस होती है.

कैसी है एक्टिंग?

वहीं अगर बात करें 'जैज सिटी' के कलाकारों के काम की तो सितारों ने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी दिखाई है, भले ही राइटिंग ने कभी-कभी उनका साथ न दिया हो. आरिफिन शुभो ने 'जिमी रॉय' के किरदार में अपनी चमक बिखेरी है. एक ऐसा आदमी जो अपने स्वार्थ और अपनी जागती हुई अंतरात्मा के बीच फंसा है. सौरसेनी मैत्रा ने 'शीला बोस' के रोल में एक सादगी और गरिमा दिखाई है. हालांकि, उनके किरदार को और गहराई दी जा सकती थी.

वहीं सीरीज में शताफ फिगर ने जनरल हनीफ के रप में खौफ पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन उनका किरदार काफ घिसा-पिटा लगता है. शांतनु घटक और बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स ने अपने काम से सीरीज में जान फूंकने की कोशिश की है. हालांकि, डायलॉग्स काफी किताबी लगते हैं, जिसकी वजह से एक्टर्स के बीच की बातचीत नेचुरल लगने के बजाय फिल्मी या ड्रामैटिक ज्यादा लगती है.

म्यूजिक और लुक्स

वहीं अगर बात करें सीरीज में म्यूजिक और लुक्स की तो सीरीज की असली जान इसके लुक्स में है. सेपिया-टोन्ड फ्रेम और ब्लैक एंड व्हाइट सीन आपको पुराने दौर की याद दिलाते हैं और 1971 के कलकत्ता में ले जाते हैं. पुराने टेलीफोन, कॉस्ट्यूम्स और क्लब का इंटीरियर सब कुछ बहुत बारीकी से तैयार किया गया है. वहीं म्यूजिक इस सीरीज का सबसे मजबूत हिस्सा है. इंग्लिश जैज से लेकर बंगाली गानों तक, साउंडट्रैक कहानी के जज्बात और राजनीति को बखूबी बयां करता है. वह जैज क्लब खुद में एक किरदार जैसा लगता है, जिसकी धुनों में बगावत और दर्द दोनों सुनाई देते हैं.

फाइनल वर्डिक्ट

'जैज सिटी' एम्बीशियस है. इसका माहौल शानदार है और यह बीच-बीच में आपको बांधती भी है, लेकिन कुल मिलाकर यह एक उतार-चढ़ाव भरा सफर है. यह उस दौर के मूड को तो पकड़ लेती है, लेकिन कहानी के रोमांच का पूरा फायदा नहीं उठा पाती. दिखने में खूबसूरत होने के बावजूद यह दिल को उस तरह नहीं छू पाती जैसी उम्मीद थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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