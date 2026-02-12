साउथ कोरियाई फिल्म इंडस्ट्री में छाया मातम! एक्टर Jung Eun-woo की 39 साल में हुई मौत, निधन से पहले किया क्रिप्टिक पोस्ट

के-ड्रामा एक्टर जंग यून-वू (Jung Eun-woo) का 11 फरवरी 2026 को अचानक निधन हो गया है. इस खबर से साउथ कोरियाई फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया है.

साउथ कोरियाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद और हैरान करने वाली खबर सामने आई है. मशहूर के-ड्रामा (K-drama) एक्टर जंग यून-वू (Jung Eun-woo) का 11 फरवरी 2026 को अचानक निधन हो गया है. महज 39 साल की आयु में उनके जाने से पूरी इंडस्ट्री और उनके फैंस गहरे सदमे में हैं. फिलहाल, उनकी मृत्यु की असली वजह का खुलासा नहीं किया गया है, जिसने इस मामले को और अधिक रहस्यमयी बना दिया है.

जंग यून-वू का करियर

जंग यून-वू ने अपने शानदार एक्टिंग से के-ड्रामा और फिल्मों में अपनी एक खास पहचान बनाई थी. उन्होंने 'HIT', 'The Slave Hunters' और 'Welcome to Waikiki 2' जैसे चर्चित शोज में काम किया था. इसके साथ ही उन्होंने 'Mischance', 'Romantic Debtors' और 'My Tutor Friend 2' जैसी फिल्मों में भी काम किया था. बेहतरीन और शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें 2012 में 'SBS ड्रामा अवॉर्ड्स' में 'न्यू स्टार अवॉर्ड' और साल 2014 में 'बेस्ट एक्टर' के खिताब से नवाजा गया था.

मौत से पहले का क्रिप्टिक पोस्ट

जंग यून-वू के निधन के बाद उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट चर्चा में बन गया है. इस पोस्ट को देखकर फैंस इसे महज इत्तेफाक नहीं मान रहे हैं. एक्टर ने अपनी फोटो के साथ दो दिवंगत कलाकारों की फोटो शेयर की थी. इस पोस्ट में हांगकांग के लेस्ली चेउंग और ब्रिटिश सिंगर एमी वाइनहाउस की फोटो थी. इस फोटो के साथ जंग यून-वू ने कैप्शन में लिखा था, "मिसिंग, एनवी, रिग्रेट..." जिसका हिंदी मतलब है यादें, जलन और पछतावा.

आपको बता दें कि लेस्ली और एमी, दोनों ही सितारों का कम उम्र में निधन हो गया था. उनके साथ खुद की फोटो पोस्ट करना और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना अब फैंस को किसी साजिश जैसा लग रहा है. अभी तक मौत की आधिकारिक वजह साफ न होने के कारण सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

