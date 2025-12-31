'स्ट्रेंजर थिंग्स' सीजन 5 का फिनाले ट्रेलर हुआ रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक, जानें OTT पर होगी स्ट्रीम?

हॉलीवुड की सबसे अवेटेड सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है. आइए जानते हैं इसे कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

मशहूर वेब सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' (Stranger Things) के फैंस के लिए आज का दिन यानी 31 दिसंबर 2025 किसी जश्न से कम नहीं है. नेटफ्लिक्स ने आखिरकार इस सीरीज के आखिरी सीजन के फाइनल एपिसोड का ट्रेलर रिलीज कर दिया है और साथ ही इसे ओटीटी और सिनेमाघरों में भी उतार दिया है. अगर आप भी हॉपर, इलेवन और हॉकिन्स के बच्चों के गैंग के दीवाने हैं, तो चलिए जानते हैं इस फिनाले में क्या खास है और अब तक का सफर कैसा रहा है. यह सीरीज सिर्फ टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही. 2023 में लंदन के वेस्ट एंड में 'Stranger Things: First Shadow' नाम का एक नाटक शुरू हुआ, जो अब न्यूयॉर्क के मशहूर ब्रॉडवे पर भी धूम मचा रहा है.

2016 से शुरू हुआ सफर

मैट और रॉस डफर (Duffer Brothers) ने करीब 10 साल पहले इस सीरीज को शुरू किया था. जुलाई 2016 में जब इसका पहला सीजन नेटफ्लिक्स पर आया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये पैरानॉर्मल मिस्ट्री पूरी दुनिया में इस कदर छा जाएगी. इसके बाद 2017 में दूसरा और 2019 में तीसरा सीजन आया, जिसे लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया. अब इसके सीजन 5 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बेताबी थी. नेटफ्लिक्स ने इसे दो वॉल्यूम्स में रिलीज किया है. इसका वॉल्यूम 1 थैंक्सगिविंग के मौके पर पहले 4 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं. वहीं वॉल्यूम 2 में क्रिसमस पर अगले 3 एपिसोड्स आए. आज यानी 31 दिसंबर को इस सीरीज का आठवां और आखिरी एपिसोड "The Rightside Up" रिलीज कर दिया गया है. यह सिर्फ एक एपिसोड नहीं, बल्कि इस पूरी कहानी का लास्ट है.

TRENDING NOW

क्या इलेवन को मिलेगा 'हैप्पी एंडिंग'?

हाल ही में वैरायटी (Variety) को दिए एक इंटरव्यू में डफर ब्रदर्स ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि इलेवन (Eleven) के लिए क्या वाकई कोई 'हैप्पी एंडिंग' मुमकिन है? अगर वो दुनिया को बचा भी लेती है, तो भी मिलिट्री उसका पीछा नहीं छोड़ेगी. मेकर्स के मुताबिक, इलेवन की कहानी असल में दो लोगों के बीच की जंग है. एक तरफ माइक की सोच है, तो दूसरी तरफ काली का सोच. फिनाले में यह देखना दिलचस्प होगा कि इलेवन अपनी जिंदगी के लिए कौन सा रास्ता चुनती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more