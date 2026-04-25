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Taal 2 को सुभाष घई ने किया कन्फर्म, फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे ये सितारे?

Subhash Ghai On Taal 2: पॉपुलर डायरेक्टर सुभाष घई ने अपनी हिट फिल्म 'ताल' के सीक्वल 'ताल 2' पर बात की है. उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर ये बात कही है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 25, 2026 5:19 PM IST

Taal 2 को सुभाष घई ने किया कन्फर्म, फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे ये सितारे?
सुभाष घई ने फिल्म ताल 2 पर अपडेट दिया है.

दिग्गज निर्देशक सुभाष घई (Subhash Ghai) की फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है. उनकी फिल्म 'खलनायक' के सीक्वल 'खलनायक रिटर्न्स' का अनाउंसमेंट हो चुका है. हालांकि, वह बतौर डायरेक्टर इस मूवी से नहीं जुड़ने वाले हैं. इसी बीच लोगों के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, डायरेक्टर सुभाष घई ने साल 1999 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई बेहतरीन फिल्म 'ताल' के सीक्वल 'ताल 2' (Taal 2) को कन्फर्म कर दिया है. सुभाष घई ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म 'ताल 2' को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने फिल्म को लेकर क्या कहा है.

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सुभाष घई ने फिल्म 'ताल 2' पर कही ये बात

डायरेक्टर सुभाष घई ने साल 1999 में अक्षय खन्ना, अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय जैसे सितारों को लेकर फिल्म 'ताल' बनाई थी. इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था. सुभाष घई ने फिल्म के 'ताल' के सीक्वल 'ताल 2' को कन्फर्म कर दिया है. सुभाष घई ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' के साथ बात करते हुए कहा, 'मैं जो पोस्ट शेयर किया है, उसमें एक सवाल है और दर्शक इसका जवाब देंगे. मैं 15 साल इस सवाल का सामना कर रहा हूं, आप ताल दोबारा कब बा रहे हैं? उस ताल की जो एनर्जी है, कितनी पावरफुल है कि आज के जेन-जी भी मुझे बोल रहे हैं ताल बनाएं, लेकिन ताल विषय जितना आसान लगता है, हकीकत में उतना ही मुश्किल है. हम फिल्म ताल 2 की स्क्रिप्ट को लगभग पूरा कर चुके हैं. अभी हम सोच रहे हैं कि ये सही समय और हमें इसे बनाना चाहिए. इसे बनाने के लिए शुद्धता बहुत जरूरी है.'

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सुभाष घई ने अच्छी कास्टिंग पर दिया जोर

सुभाष घई ने आगे बताया, 'जब फिल्म ताल बनाई थी तब अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय इंडस्ट्री में नए थे. इसलिए स्क्रीन पर वो शुद्धता नजर आई. अनिल कपूर एक स्टार थे और फिल्म में उन्हें एक स्टार के तौर पर दिखाया गया. एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ ही अच्छी कास्टिंग भी जरूरी होती है. मेरी जो फिल्में फ्लॉप हुईं, उसकी वजह गलत कास्टिंग थी.' सुभाष घई ने इंटरव्यू के दौरान सुपरहिट फिल्म 'सैयारा' की बात करते हुए अहान पांडे और अनीत पड्डा की तारीफ की. इसके बाद लोग कयासबाजी करने लगे हैं कि फिल्म 'ताल 2' में अहान पांडे और अनीत पड्डा नजर आ सकते हैं. हालांकि, फिल्म 'ताल 2' की कास्टिंग को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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