Dhurandhar को लेकर सुभाष घई ने किया पोस्ट, कहा- 'कल मैंने फिल्म देखी और...'...

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) सिनेमाघरों में लगी है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6 वीकेंड पूरे कर लिए हैं. इसके बाद भी फिल्म जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इस फिल्म की आम लोग से लेकर सेलिब्रेटीज भी तारीफ कर रहे हैं. अब दिग्गज निर्देशक सुभाष घई (Subhash Ghai) ने फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ में एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है और मूवी के डायरेक्टर आदित्य धर की काफी सराहना की है. आइए जानते हैं कि सुभाष घई ने क्या लिखा है.
सुभाष घई ने पोस्ट में लिखी है ये बात
सुभाष घई ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म 'धुरंधर' के आदित्य धर की तस्वीर शेयर की है. इसके साथ लिखा है, 'नमस्ते आदित्य. हिंदी सिनेमा में इस खूबसूरत फिल्म को बड़े पर्दे पर लाने के लिए बधाई. कल मैंने फिल्म देखी और चैप्टर्स में आपकी कहानी कहने का तरीका, चुनौतियां, कास्टिंग, कास्ट्यूम, कैमरे का काम, एक्शन और सेट डिजाइन और छोटे-छोटे किरदारों में कलाकारों की जबरदस्त एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए तो कम है. ये फिल्म कमर्शियल सक्सेस की पूरी हकदार है. आपकी पूरी टीम पर गर्व है और शुभकामनाएं.'
TRENDING NOW
View this post on Instagram
फिल्म 'धुरंधर' का अब तक का कलेक्शन
फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 857.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म 'धुरंधर' ने पहले सप्ताह में 218 करोड़ रुपये, दूसरे सप्ताह में 261.50 करोड़ रुपये, तीसरे सप्ताह में 189.30 करोड़ रुपये. चौथे सप्ताह में 1115.70 करोड़ रुपये पांचवे सप्ताह में 56.35 करोड़ रुपये और छठे वीकेंड पर 16.55 करोड़ रुपये की कमाई की है.
फिल्म 'धुरंधर' की कहानी
इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें पाकिस्तान के ल्यारी शहर के गैंगवार दिखाया गया है. इसके साथ ही दिखाया गया है कि किस तरह से पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिलवाती हैं. वहीं, फिल्म में दिखाया गया है कि भारत का स्पाई किस तरह से पाकिस्तान में जाकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है. फिल्म 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को रिलीज किया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
Subscribe Now
Enroll for our free updates