अस्पताल में भर्ती सलीम खान की लंबी उम्र के लिए सुभाष घई ने की प्रार्थना, कहा 'सलीम साहब मेरे भाई...'

हिंदी सिनेमा के कालजयी लेखक सलीम खान की अचानक बिगड़ी तबीयत ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चिंता में डाल दिया है. माइनर ब्रेन हेमरेज की वजह से उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां एक तरफ पूरा खान परिवार और फैंस दुआओं में जुटे हैं, वहीं बॉलीवुड के शोमैन सुभाष घई ने भी अपने पुराने मित्र की सलामती के लिए हाथ जोड़े हैं. सुभाष घई और सलीम खान का रिश्ता दशकों पुराना है, और इस मुश्किल घड़ी में घई ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए पुरानी यादें ताजा की हैं.
सुभाष घई ने दोस्त के लिए की दुआ
समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बातचीत के दौरान सुभाष घई काफी भावुक नजर आए. उन्होंने सलीम खान के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करते हुए कहा कि ‘सलीम साहब मेरे भाई की तरह हैं आज से नहीं 30-40 साल से हमारा नाता है. सलमान तो बाद में आया, जिसने मेरी पिक्चर में काम किया. सबसे पहले सलीम साहब थे. वह इंडस्ट्री के उन चुनिंदा शख्स में से हैं, जिनकी मैं काफी इज्जत करता हूं. फिलहाल उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं. उनकी सेहत अच्छी रहे और लंबी हो क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं.’’
सलीम खान ने सुलझाया था सलमान-सुभाष का विवाद
सुभाष घई का यह बयान इसलिए भी खास है क्योंकि एक समय ऐसा था जब उनके और सलमान खान के बीच कड़वाहट चरम पर थी. सालों पहले एक पार्टी के दौरान नशे की हालत में सुभाष घई और सलमान खान के बीच तीखी बहस हुई थी. बात इतनी बढ़ गई थी कि गुस्से में आकर सलमान ने सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया था. यह खबर उस दौर में हेडलाइंस बन गई थी. इस विवाद को खत्म करने का श्रेय सलीम खान को ही जाता है. उन्होंने न केवल सलमान को उनकी गलती का अहसास कराया, बल्कि उन्हें अगले ही दिन सुभाष घई के घर जाकर माफी मांगने को भी कहा.
कब घर लौटेंगे 'खान साहब'?
17 फरवरी की सुबह करीब 8:30 बजे अस्पताल में भर्ती होने के बाद बुधवार को डॉक्टरों ने सलीम खान का आधिकारिक हेल्थ बुलेटिन जारी किया. डॉक्टरों के मुताबिक, हेमरेज के बावजूद उनकी हालत अब स्थिर है. हालांकि, एहतियात के तौर पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है ताकि उनकी रिकवरी तेज हो सके. अस्पताल प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यदि उनकी सेहत में इसी तरह सुधार जारी रहा, तो उन्हें गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
