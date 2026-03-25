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न्यूज रूम छोड़ फिल्म प्रोड्यूसर बने सुधीर चौधरी, एकता कपूर संग मिलाया हाथ; फिल्म में करेंगे आतंक का असली पर्दा फाश!

Sudhir Chaudhary पत्रकारिता का एक जाना पहचाना नाम हैं, लेकिन अब वो प्राइमटाइम न्यूज की दुनिया से बाहर निकलकर फिल्म जगत की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं. खबर है कि, सुधीर चौधरी ने एकता कपूर संग हाथ मिलाया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 25, 2026 7:16 AM IST

न्यूज रूम छोड़ फिल्म प्रोड्यूसर बने सुधीर चौधरी, एकता कपूर संग मिलाया हाथ; फिल्म में करेंगे आतंक का असली पर्दा फाश!
अब फिल्मो्ं में दिखेगा सुधीर चौधरी का जलवा!

Sudhir Chaudhary Joined Hands With Ekta Kapoor: पत्रकारिता की दुनिया के जाने-माने जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी (Sudhir Chaudhary) को अक्सर लोगों ने प्राइमटाइम न्यूज में देखा है, लेकिन अब वो न्यूज रूम से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं. दर्शकों को जानकारी देने और उनका मनोरंजन करने के लिए उन्होंने अब फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया है. खबर है कि, सुधीर चौधरी ने फिल्म प्रोड्यूसर-डायरेक्टर एकता कपूर (Ekta Kapoor) से हाथ मिलाया है और दोनों सुपरहिट फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' (The Sabarmati Report) के सीक्वल 'द टेरर रिपोर्ट' (The Terror Report) के लिए साथ काम करेंगे. इस मूवी का ट्रेलर शेयर करते हुए सुधीर ने अपने करियर के इस बड़े बदलाव पर खुलकर बात की.

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सुधीर चौधरी ने बताया कि, वो फिल्म प्रोड्यूसर की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं. एक न्यूज एंकर से फिल्म प्रोड्यूसर बनने के इस सफर को सुधीर ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बताते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'बॉलीवुड की सबसे बड़ी क्रिएटिव ताकतों के साथ अपने पहले कोलेबोरेशन का एलान करते हुए मुझे बहुत खुश हो रही है.'

फिल्मों की दुनिया में सुधीर चौधरी ने क्यों रखा कदम?

गौरतलब है कि, सुधीर चौधरी की प्रोडक्शन कंपनी 'एस्प्रिट प्रोडक्शंस' ने एकता कपूर की 'बालाजी टेलीफिल्म्स' और तनुज गर्ग व अतुल कसबेकर की 'एलिप्सिस एंटरटेनमेंट' के साथ हाथ मिलाया है. सुधीर ने आगे कहा, 'दशकों तक मैंने जमीन पर उतरकर रिपोर्टिंग की है और हर रात करोड़ों घरों तक सच पहुंचाया है. अब 'द टेरर रिपोर्ट' के साथ, मैं एक नया कदम उठा रहा हूं, ताकि लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ उनका मनोरंजन भी कर सकूं.'

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सुधीर चौधरी ने अपकमिंग फिल्म के लिए कही ये बात

पोस्ट में सुधीर चौधरी ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'द टेरर रिपोर्ट' को बड़ी, साहसी और रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म बताया. आपको बता दें कि, ये मूवी 1998 से 2025 के बीच भारत में हुए भयानक आतंकी हमलों की कहानी दिखाएग. सुधीर का मकसद इन कहानियों को पूरी ईमानदारी, साहस और फिल्मी गहराई के साथ दुनिया के सामने लाना है. उन्होंने अपनी इस नई पारी के लिए फैंस से प्यार और सपोर्ट की मांग की है.

The Terror Report की क्या है कहानी?

सुधीर चौधरी के अलावा फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में बताया है. उन्होंने फिल्म के ट्रेलर के साथ एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि, 'द टेरर रिपोर्ट' में POK से लेकर 'ऑपरेशन सिंदूर' तक की घटनाओं को कवर किया जाएगा और यह फिल्म आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी होगी. उन्होंने लिखा, 'इस बार यह फिल्म पहले से कहीं ज्यादा उग्र, साहसी और मजबूत होगी.'

फिल्म को कौन कर रहा है प्रोड्यूस और स्टारकास्ट

आपको बता दें कि, सुधीर चौधरी की पहली फिल्म 'द टेरर रिपोर्ट' (The Terror Report Starcast) विष्णु वर्धन के डायरेक्शन में बन रही है. इस मूवी को एकता कपूर, शोभा कपूर, तनुज गर्ग, अतुल कसबेकर और सुधीर मिश्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं. वहीं अगर बात करें इसकी स्टार कास्ट की तो, इसमें 'द साबरमती एक्सप्रेस' में नजर आने वाले विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा ही लीड रोल में दिखाई देंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Bollywood News Ekta Kapoor Entertainment News Sudhir Chaudhary The Terror Report