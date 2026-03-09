Sunidhi Chauhan Video: लाइव कॉन्सर्ट में रोने लगीं सुनिधि चौहान, बोलीं- 'मुझे माफ कर दीजिएगा�...

पॉपुलर सिंगर सुनिधि चौहान (Sunidhi Chauhan) ने अपनी बेहतरीन आवाज से लोगों का दिल जीता है. फिल्मों में उनके गाए गाने काफी पसंद किए जाते हैं. इसके अलावा सुनिधि चौहान कई लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट से अपने फैंस का जमकर मनोरंजन करती हैं. अब उनका लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, सुनिधि चौहान एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान भावुक हो गईं और मौके पर मौजूद फैंस से माफी मांगती नजर आईं. आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि सिंगर इमोशनल हो गईं. सुनिधि चौहान के इस वीडियो के सामने आते ही लोग रिएक्शन दे रहे हैं.
सुनिधि चौहान लखनऊ में दे रही थीं परफॉर्मेंस
सुनिधि चौहान अपने 'आई एम होम इंडिया टूर 2025-26' के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थीं. इस लाइव कॉन्सर्ट के दौरान वह भावुक हो गईं और उनके आंसू छलक गए. उन्होंने गाते हुए अपने गाने को रोक दिया और बोला, 'मेरा गला बहुत खराब है, आज मेरी अच्छी नहीं है लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं. मैं इसे फिर भी करना चाहती हूं. मेरे करियर में आज तक ऐसा नहीं हुआ है और मुझे ये सब बहुत एम्बैरसिंग लग रहा है. मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि क्योंकि हमेशा अपना सौ फीसदी देना चाहती हूं. मैं कोशिश कर रही हं कि लेकिन शायद आज वैसी आवाज ना निकले, इसलिए प्लीज मुझे माफी कर दीजिएगा. मैं बस अब आगे बढ़ने जा रही हूं. आपके प्यार के लिए बहुत शुक्रिया.' सुनिधि चौहान जब ये बोल रही थीं तब फैंस लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे थे.
सुनिधि चौहान के वीडियो पर किए गए ये कमेंट
सुनिधि चौहान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'ये खराब है तो अच्छे में क्या होगा.' एक यूजर ने लिखा है, 'हम आपसे बहुत प्यार करते हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'आप स्टार हो.' एक यूजर ने लिखा है, 'क्वीन.' इस तरह से लोगों ने सिंगर का सपोर्ट किया है. बताते चलें कि सुनिधि चौहान का ये टूर 24 दिसंबर, 2025 को मुंबई से शुरू हुआ था. इसके बाद दिल्ली, बेंगलुरू, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, चंडीगढ़ और इंदौर में सुनिधि चौहान का लाइव कॉन्सर्ट हुआ. सुनिधि चौहान के इस टूर का आखिरी कान्सर्ट 14 मार्च को कोलकाता में होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
