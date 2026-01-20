Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: 'बॉर्डर' में सुनील शेट्टी ने ली थी इतनी फीस, 'बॉर्डर 2' में अहान शेट्टी ने वसूली इतनी रकम

Border VS Border 2 Fees: फिल्म 'बॉर्डर 2' में अहान शेट्टी नजर आएंगे. इस फिल्म के लिए करोड़ों में फीस दी गई है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'बॉर्डर' में उनके पिता सुनील शेट्टी को कितनी फीस दी गई थी.

बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. जिस तरह से साल 2025 के आखिर में फिल्म 'धुरंधर' का क्रेज बना हुआ था. वहीं, साल 2026 की शुरुआत में फिल्म 'बॉर्डर 2' का बज है. डायरेक्टर अनुराग सिंह की मल्टीस्टारर फिल्म का लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये बड़े पर्दे पर रिलीज हो और वह सिनेमाघरों में जाएं. इसी बीच जानते हैं कि साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' (Border) में नजर आए सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) ने कितनी फीस ली थी. वहीं, फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आने वाले सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी (Ahan Shetty) ने कितनी फीस ली है. दोनों की फीस में कितना अंतर है.

सुनील शेट्टी और अहान शेट्टी की फीस में अंतर

डायरेक्टर जेपी दत्ता ने साल 1997 में फिल्म 'बॉर्डर' बनाई थी. इस फिल्म सनी देओल, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी जैसे तमाम स्टार्स नजर आए थे. इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. अब डायरेक्टर अनुराग सिंह की फिल्म 'बॉर्डर 2' आ रही है और इसमें सनी देओल के अलावा इन स्टारकास्ट नजर आने वाली है. इस फिल्म में सुनील शेट्टी का बेटा अहान शेट्टी काम कर रहा है. अब लोग ये जानना चाहते हैं कि फिल्म 'बॉर्डर' में सुनील शेट्टी ने कितनी रकम ली थी और फिल्म 'बॉर्डर 2' में अहान शेट्टी ने कितनी फीस चार्ज की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनील शेट्टी ने फिल्म 'बॉर्डर' के लिए 6 लाख रुपये दिए गए थे, जबकि अहान शेट्टी ने फिल्म 'बॉर्डर 2' के लिए 3-4 करोड़ रुपये लिए हैं. सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन की फिल्म 'बॉर्डर 2' बड़े पर्दे पर 23 जनवरी को आने वाली है. साल 2026 की इस मच-अवेटेड फिल्म को देखने के लिए लोग बेकरार हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और लोगों ने तेजी से टिकट बुक करना शुरू कर दिया है. इसका नतीजा सामने आया कि सनी देओल की फिल्म ने कई मूवीज के रिकॉर्ड को सिर्फ 24 घंटे में तोड़ दिया.

सनी देओल की अपकमिंग मूवीज

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर सनी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'जाट' में नजर आए थे और इसे बॉक्स ऑफिस पर ठीक रिस्पॉन्स मिला था. अब सनी देओल की पाइपलाइन में 'बॉर्डर 2' के अलावा 'रामायण', 'लाहौर 1947' जैसी मूवीज में नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

