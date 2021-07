Suniel Shetty की बिल्डिंग को BMC ने किया सील? डेल्टा वेरिएंट मिलने की खबरों पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

सोमवार को आई एक खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। मीडिया में खबर आई कि फिल्म एक्टर सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) की बिल्डिंग में कोरोना वायरस के तीन डेल्टा वेरिएंट मामले पाए जाने के बाद बीएमसी ने अपार्टमेंट को कथित तौर पर सील कर दिया है। ये खबर आग की तरह फैल गई और इसने सुनील समेत एक्टर के चाहने वालों को चिंता में डाल दिया। हालांकि ये खबर फेक निकली। खुद सुनील शेट्टी ने इस खबर को गलत बताया है। सुनील शेट्टी ने दो ट्वीट कर इस खबर का खंडन किया।

सुनील ने लिखा, 'वाह, कहना पड़ेगा कि फेक न्यूज तो वायरस से भी तेजी से फैलती हैं। प्लीज गलत खबर मत फैलाइए। मेरी बिल्डिंग सोसाइटी में डेल्टा वेरिएंट नहीं मिला है। केवल एक कोविड पॉजिटिव केस मिला है और उसका भी ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी सभी कोरोना नेगेटिव हैं और सेल्फ क्वारंटाइन हैं।' सुनील ने दूसरे ट्वीट में लिखा, 'मेरी बिल्डिंग सुरक्षित है और परिवार भी ठीक है। बिल्डिंग के एक विंग पर नोटिस लगाया गया है लेकिन पूरी बिल्डिंग को सील नहीं किया गया है। ये गलत रिपोर्टिंग है। मेरी मां, पत्नी, अहान, अथिया और मेरा स्टाफ पूरी तरह से सुरक्षित है। आपकी चिंताओं के लिए धन्यवाद।' देखिए ट्वीट...

My building is safe and the family is fine. One wing has a notice up but NOT entire building sealed as being misreported. My mother, my wife Mana, #Ahan, #Athiya & my staff; as well as the entire Bldg are fine & thank U for your good wishes. Sorry folks no #DELTA

— Suniel Shetty (@SunielVShetty) July 12, 2021