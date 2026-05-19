Suniel Shetty ने ईंधन महंगा होने पर निकाला ये तोड़, एक्टर ने वीडियो शेयर कर लिखा- 'पेट्रोल का सीन टाइट है'

Suniel Shetty Video: बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प पोस्ट शेयर किया है. उनका ये पोस्ट फैंस ध्यान खींच रहा है.

सुनील शेट्टी ने वीडियो शेयर किया.

Suniel Shetty Petrol Price Hike: देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों को लेकर खबरें लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. इसी बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) ने एक पोस्ट शेयर किया है. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रही है. दरअसल, सुनील शेट्टी ने एक वीडियो शेयर किया है और महंगे ईंधन का एक तोड़ निकाला है. उन्होंने अपनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) का एक सीन शेयर किया है, जिसमें वह और अक्षय कुमार घुड़सवारी करते नजर आ रहे हैं. सुनील शेट्टी ने इस वीडियो के साथ जो कैप्शन लिखा है वो फैंस का हंसने पर मजबूर कर रहा है.

सुनील शेट्टी ने शेयर किया 'वेलकम टू द जंगल' का सीन

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का बीते सोमवार को टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ है. अब सुनील शेट्टी ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में देख सकता है कि सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार घुड़सवारी करते नजर आ रहे हैं और ये उनकी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का सीन है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है, पेट्रोल का सीन टाइट है... इसलिए हम घुड़सवारी कर रहे हैं. ये जबरदस्त सफर बस शुरू होने वाला है. 26 जून, 2026. सुनील शेट्टी की इस मजेदार पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है और फैंस रिएक्शन भी दे रहे हैं. गौरतलब है कि पश्चिमी एशिया में तनाव के चलते कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं. ऐसे में पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ गई है. बताते चलें कि बीती 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई थी.

सुनील शेट्टी ने पेट्रोल की बढ़ती कीमत से जोड़ा अपना पोस्ट

सुनील शेट्टी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमत से जोड़ते हुए अपना पोस्ट शेयर किया और फिल्म का प्रमोशन भी कर दिया है. बताते चलें कि बॉलीवुड सितारों से सजी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की स्टारकास्ट में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, परेश रावल, रवीना टंडन, श्रेयस तलपड़े, जैकलीन फर्नांडिस, लारा दत्ता, राजपाल यादव, दिशा पाटनी, जॉनी लीवर, तुषार कपूर, अरशद वारसी समेत कई सितारे नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.