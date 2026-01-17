ENG हिन्दी
'ऐसी लड़कियां बहुत...', Govinda के अफेयर पर पत्नी सुनीता आहूजा ने फिर दिखाया गुस्सा

Sunita Ahuja On Govinda Affair: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर इंटरव्यू में पति के अफेयर को लेकर बात करती नजर आती हैं. उन्होंने एक बार फिर एक्टर के साथ रिश्ते को लेकर बात की है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 17, 2026 12:20 AM IST

बॉलीवुड इडस्ट्री के सुपरस्टार गोविंदा (Govinda) ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. हालांकि, वह बीत कई साल से फिल्मी दुनिया से दूर हैं. इसके अलावा उनकी निजी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. 62 साल के एक्टर गोविंदा को लेकर अक्सर अफेयर की खबरें आती हैं. वहीं, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) भी इसको लेकर खुलकर बात करती हैं. अब एक इंटरव्यू के दौरान सुनीता आहूजा ने पति के अफेयर को लेकर बात की है. उनका कहना है कि वह अपने पति को कभी माफ नहीं करेंगी. इसके अलावा उन्होंने कई परिवार के साथ एक्टर के रिलेशन को लेकर भी बात की है.

सुनीता आहूजा ने दिया ये बयान

सुनीता आहूजा ने 'मिस मालिनी' के साथ बात की है. इस इंटरव्यू के दौरान सुनीता आहूजा ने पति गोविंदा के अफेयर को लेकर खुलकर बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'मैं गोविंदा को कभी माफ नहीं करूंगी. मैं नेपाल की हूं और एक खुखरी निकाल दूंगी तो हालत खराब हो जाएगी. इसलिए बोलती हूं कि सतर्क हो जा बेटा अभी भी.' सुनीता आहूजा ने आगे कहा, 'ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं लेकिन तुम थोड़ी ना बेवकूफ हो. तुम 63 साल के हो चुके हो. तुम्हें बेटी टीना की शादी करनी है और बेटे यशवर्धन का करियर बनाना है. बेटा होने के नाते उसने कभी गोविंदा को नहीं कहा कि किसी को फोन कर दो. गोविंदा ने भी कोई हेल्प नहीं की. मैंने तो ये गोविंदा के मुंह पर बोला है. उसके नाम में ही गड़बड़ है. उसका नाम गोविंदा है तभी आसपास इतनी गोपियां हैं. यही तो गलत है ना कि जब दूर्गा का रूप धारण करेंगी ना फिर देखना.'

सुनीता आहूजा ने पति के करियर पर कही थी ये बात

बताते चलें कि सुनीता आहूजा के लिए ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने अपने पति गोविंदा के अफेयर को लेकर बयान दिया है. इससे पहले वह कई बार अलग-अलग इंटरव्यू में इसको लेकर बात कर चुकी हैं. इसके अलावा सुनीता आहूजा ने गोविंदा के करियर ग्राफ के गिरने को लेकर कहा था कि उनके आसपास बहुत खराब लोग रहते हैं जो उन्हें गलत सलाह देते हैं. गोविंदा बिना सोचे-समझे उनकी बात मानते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं. बताते चलें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी. दोनों के बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

