'बुद्धि भ्रष्ट हो गई है...' Govinda और कोमल रानी के वीडियो पर आगबबूला हुईं Sunita Ahuja! एक्टर के फैंस से मांगा जवाब

Sunita Ahuja Reacts To Govinda Spotted Wit Komal Rani Swarnkar: बॉलीवुड के हीरो 'नंबर 1' यानी गोविंदा (Govinda) जल्द ही फिल्म 'रूपा' से अपना कमबैक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसी बीच एक बार फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार मामला सिर्फ गॉसिप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बात सीधे घर के क्लेश और तीखे बयानों तक पहुंच गई है. हाल ही में गोविंदा को एयरपोर्ट पर कोमल रानी स्वर्णकार के साथ स्पॉट किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो आग की तरह वायरल हो गया. वहीं, जब इस क्लिप पर एक्टर की पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर न सिर्फ तीखी प्रतिक्रिया दी बल्कि, गोविंदा के फैंस से एक सवाल भी किया है.
आपको याद दिला दें कि, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक बार अपने पुराने इंटरव्यू में इशारों-इशारों में कहा था कि शायद एक्टर का किसी कोमल नाम की लड़की के साथ अफेयर है. वहीं, कुछ हफ्ते पहले ही गोविंदा ने जब अपनी कमबैक फिल्म 'रूपा' का ऐलान किया तो, पता चला इस मूवी में कोमल रानी स्वर्णकार नाम की एक्ट्रेस नजर आएंगी. वहीं, कुछ दिन पहले गोविंदा और कोमल को मुंबई एयरपोर्ट पर साथ में स्पॉट किया गया था, इसी को लेकर जब पैपराजी ने सुनीता से गोविंदा और कोमल को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बेहद तीखा रिएक्शन किया.
सुनीता आहूजा ने कहा, 'वो कहावत सुनी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि. उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए ये सब करता है.' इसके बाद जब पैपराजी ने सुनीता को बताया कि कमेंट्स में लोग गोविंदा को 'चीटर नंबर 1' कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा, 'ये सवाल मुझे गोविंदा के फैंस से पूछना है, क्योंकि मैं कुछ बोलती हूं तो सब मुझे ट्रोल करते हैं. मैं चाहती हूं कि गोविंदा के फैंस और मीडिया इस चीज का जवाब दें. मुझसे मत पूछो, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है. जब मैं सच बोलती हूं तो सब मुझे गालियां देते हैं.'
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गौरतलब है कि, सुनीता आहूजा के गोविंदा पर कई अफेयर्स होने के आरोपों पर एक्टर ने भी एक पॉडकास्ट में बात की थी. ANI के साथ बातचीत के दौरान गोविंदा ने अपने पुराने दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि वह 34 साल की उम्र तक काफी मासूम थे और अब उन्हें खुद इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि वह इतने भोले क्यों थे. गोविंदा ने आगे कहा, 'आप मिठाई की दुकान में रहकर भूखे निकल गए, तो क्या दुखद है.' उनके इस बयान को सुनीता के लगाए गए आरोपों से जोड़कर देखा गया था.
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बता दें कि सुनीता आहूजा हाल ही में नेटफ्लिक्स के शो 'लॉक अप: सच या सजा' में नजर आई थीं. शो से उन्हें घर वापस लाने के लिए गोविंदा अपनी बेटी टीना आहूजा के साथ पहुंचे थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…