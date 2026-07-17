Govinda की कमबैक मूवी पर सुनीता आहूजा बोलीं- 'रूपा-वूपा की नहीं, मेरी और मेरे बेटे की फिल्म की बात करो'

Sunita Ahuja On Govinda Upcoming Film: सुनीता आहूजा ने अपने पति और बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की आने वाली फिल्म 'रूपा' को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उनका रिएक्शन जानकर फैंस हैरान रह गए हैं.

गोविंदा की आने वाली फिल्म पर सुनीता आहूजा ने प्रतिक्रिया दी है.

बॉलीवुड स्टार गोविंदा (Govinda) काफी समय से फिल्मी पर्दे से दूर हैं. वह पिछली बार साल 2019 में फिल्म नजर आए थे. इसके बाद से गोविंदा के तमाम चाहने वाले फैंस उनकी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. एक्टर ने हाल ही में नई फिल्म का अनाउंस कर फैंस को खुश कर दिया है. गोविंदा ने बताया है कि वह फिल्म 'रूपा' से कमबैक करने जा रहे हैं. इस तरह से 7 साल बाद गोविंदा की फिल्मों की वापसी होगी. वहीं, सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) ने पति की अपकमिंग फिल्म 'रूपा' पर रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं कि गोविंदा की आने वाली फिल्म को लेकर सुनीता आहूजा ने क्या कहा है.

सुनीता आहूजा ने गोविंदा की फिल्म पर दिया रिएक्शन

सुनीता आहूजा से पति गोविंदा की कमबैक फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया मांगी गई. इस पर सुनीता आहूजा ने कहा, 'रूपा-वूपा की बात करने के लिए ये जगह नहीं. आप लोग सिर्फ मेरी और मेरे बेटे की फिल्म की बात कीजिए. एकता कपूर इसकी प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने काफी पैसा लगाया है. हर जगह आप लोग सिर्फ यशवर्धन-सुनीता होगा.' सुनीता आहूजा को बताया गया कि गोविंदा ने बेटे यशवर्धन की तारीफ की और खुद से बेहतर बताया. इस पर सुनीता आहूजा ने कहा, 'मेरा बेटा तो है. संस्कार में भी आगे और टैलेंट में भी आगे. मैंने उसे बड़ा किया है. मैंने उसके साथ काम किया है. मैंने देखा है उसका काम. 100 टका आगे जाएगा. आप अपना प्यार बनाए रखिए मेरे और मेरे बेटे के लिए.' गोविंदा की फिल्म को लेकर आए सुनीता आहूजा के रिएक्शन से फैंस हैरान हैं.

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सुनीता आहूजा ने शो 'लॉक अप 2' में लिया था हिस्सा

बताते चलें कि सुनीता आहूजा हाल ही में रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में नजर आई थीं. इस शो के दौरान वह लगातार सुर्खियों में बनी रहीं. शो 'लॉक अप 2' के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई और वह बाहर आ गईं. दिलचस्प बात ये है कि गोविंदा अपनी पत्नी को लेने के लिए शो 'लॉक अप 2' में गए थे. गौरतलब है कि सुनीता आहूजा और गोविंदा का निजी जिंदगी काफी समय चर्चा में हैं. दरअसल, सुनीता आहूजा लगातार गोविंदा के अफेयर को लेकर बात करती नजर आती हैं. इसके साथ ही उनका कहना है कि उनके पति ने बच्चों के करियर बनाने में कोई मदद नहीं की. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.