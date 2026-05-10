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'मेरे नाम का इस्तेमाल मत करो', गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा के लिए क्यों कही ये बात?

Sunita Ahuja Talks About Govinda: सुनीता आहूजा ने अपने पति गोविंदा को लेकर एक खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि उनके पति ने उनसे नाम ना इस्तेमाल की बात कही है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 10, 2026 4:30 PM IST
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गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच टेंशन की खबरें आती रहती हैं.

बॉलीवुड स्टार गोविंदा (Govinda) काफी समय से एक्टिंग से दूर हैं. हालांकि, वह आए दिन चर्चा में रहते हैं और इसकी वजह उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) होती हैं. दरअसल, सुनीता आहूजा अक्सर कोई ना कोई बयान देती रहती हैं. वह जल्द ही रियलिटी शोज की दुनिया में डेब्यू करने वाली हैं. सुनीता आहूजा का कुकिंग शो में नजर आएंगी. 'मां है ना' नाम के इस शो में उनके साथ बेटी टीना आहूजा समेत कई सेलिब्रटीज दिखाई देंगे. वहीं, सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू के दौरान इस शो को लेकर बात की है. इसके साथ ही बताया है कि उनके पति गोविंदा ने उनसे कहा का कि आगे बढ़ने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल मत करना. आइए जानते हैं कि सुनीता आहूजा ने और क्या बताया है.

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सुनीता आहूजा ने पति गोविंदा को लेकर कही ये बात

पॉपुलर एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में 'मिड डे' के साथ बातचीत करते हुए अपने शो के बारे बताया है. इसके साथ ही उन्होंने अपने पति को लेकर भी रिएक्शन दिया है. सुनीता आहूजा ने कहा, 'मेरे आदरणीय पति गोविंदा ने मुझसे कहा कि आगे बढ़ो और काम करो, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल मत करो. तो मैं किसी के सहारे के बिना अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूं.' सुनीता आहूजा से उनके कुकिंग शो 'मां है ना' को लेकर पूछा गया कि कई पॉपुलर चेहरे की वजह से वह प्रेशर तो फील नहीं कर रही? इस पर उन्होंने कहा, 'मुझे लाइफ में कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लगता. मैं जो भी करती हूं, उसे बेहतरीन बनाने की कोशिश करती हूं.' सुनीता आहूजा ने भविष्य में रियलिटी शोज करने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, 'पिछले दो साल से मुझे समझ आ गया ता कि पैसा बहुत जरूरी है और मैंने प्यार करके 40 साल देख लिया है. मैं सिर्फ काम करूंगी. पैसों के लिए ही करूंगी. मैं किसी भी तरह के शो के लिए तैयार हूं.'

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जी5 पर आएगा शो 'मां है ना'

सुनीता आहूजा के शो 'मां है ना' के बारे में बात करें तो वह जी5 पर आने वाला है. इस शो में सुनीता आहूजा के अलावा उनकी बेटी टीना आहूजा, उर्वशी ढोलकिया, तान्या मित्तल, शाहिदा अंसारी समेत कई हस्तियां नजर आएंगी. कुकिंग रियलिटी शो 'मां है ना' को बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी होस्ट करती नजर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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