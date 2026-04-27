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Video: 'घुटनों पर गोली मारे', सुनीता आहूजा ने पति गोविंदा का कसा तंज, भांजे कृष्णा के उड़े होश

Sunita Ahuja Video: सुनीता आहूजा ने रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ' में पति गोविंदा पर तंजा कसा है. एक्टर की पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 27, 2026 6:50 PM IST

Video: 'घुटनों पर गोली मारे', सुनीता आहूजा ने पति गोविंदा का कसा तंज, भांजे कृष्णा के उड़े होश
सुनीता आहूजा लॉफ्टर शेफ में पहुंचीं.

बॉलीवुड स्टार गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. इस बात की खबरें अक्सर आती रहती हैं. सुनीता आहूजा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें गोविंदा जैसा पति नहीं चाहिए. हालांकि, ये पहला मौका नहीं जब है उन्होंने एक्टर के लिए इस तरह की बातें की है. फिलहाल, सुनीता आहूजा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वह रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ' (Laughter Chefs) में पहुंची हैं. शो के दौरान सुनीता आहूजा ने बिना लिए पति गोविंदा पर तंज कसा है. ये देखकर गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) के होश उड़ गए. बताते चलें कि इस शो में कृष्णा अभिषेक और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह भी हैं.

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शो 'लाफ्टर शेफ' का नया प्रोमो रिलीज

रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ' का नया प्रोमो रिलीज किया गया है. इसमें आप देख सकते हैं कि भारती सिंह कहती हैं कि शो में 'मामी डे' मनाने वाले हैं. इसके बाद भारत सिंह ने एल्विश यादव को बुलाया कि वह सुनीता आहूजा से मिल लो. इस पर सुनीता आहूजा मजाकिया लहजे में कहा, 'मैं इससे कोर्ट में मिलती रहती हूं.' कृष्णा अभिषेक अपनी मामी से कहते हैं, 'आप कोर्ट में क्या करने करती हैं?' सुनीता आहूजा ने जवाब देते हुए कहा, 'तू इतने साल से पेटीकोट में है तो मैंने नहीं पूछा तो तू मुझसे क्यों पूछ रहा है.' इसके बाद फनी माहौल बन जाता है.

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सुनीता आहूजा का वीडियो वायरल

सुनीता आहूजा आगे कहती हैं, 'जो हीरो होता है, वो अपनी पत्नी की इज्जत करता है. अंखियों से गोली मारता है. लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी में चला जाता है तो घुटनों पर गोली मारता है.' सुनीता आहूजा के इतना बोलते ही कृष्णा अभिषेक के होश उड़ जाते हैं. सुनीता आहूजा ने भले ही गोविंदा का नाम नहीं लिया लेकिन लोगों का मानना है कि उन्होंने अपने पति पर तंज कसा है. फिलहाल, सुनीता आहूजा का फनी अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वह वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.

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गोविंदा के पैर में लगी थी गोली

बताते चलें कि साल 2024 में गोविंदा के घर पर सुबह अचानक गोली चली जो उनके पैर में लगी थी. इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था. इसके बाद आई रिपोर्ट्स में बताया गया कि गोविंदा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को बैग में रखने से पहले चेक कर रहे थे और वह जमीन पर गई. इसके बाद तभी फायर हो गया और गोली गोविंदा के पैर में जा लगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Govinda Krushna Abhishek Sunita Ahuja