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सुनीता आहूजा ने पति गोविंदा के अफेयर्स पर की बात, बोलीं- 'बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है'

Sunita Ahuja On Govinda Affairs: रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में नजर आ रहीं सुनीता आहूजा ने एक बार फिर अपने पति गोविंदा के अफेयर्स को लेकर बात की है. आइए बताते हैं कि इस बार उन्होंने क्या कहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 28, 2026 4:32 PM IST
सुनीता आहूजा ने पति गोविंदा के अफेयर्स पर की बात, बोलीं- 'बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है'

सुनीता आहूजा ने गोविंदा संग रिश्ते पर बात की है.

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' (Lock Upp Season 2) का शुभारंभ हो चुका है. इस शो का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. शो में आने वाले कंटेस्टेंट की क्लिप्स सामने आ रही हैं और लोगों का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा रही हैं. हाल ही में आकांक्षा चमोला ने इस शो पर खुलासा किया है कि वह अपने पति गौरव खन्ना से तलाक लेने जा रही हैं. इसके बाद उनके तमाम चाहने वाले फैंस हैरान रह गए थे. अब 'लॉक अप सीजन 2' में सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) ने अपने पति और बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) के अफेयर्स को लेकर बात की है. आइए बताते हैं कि सुनीता आहूजा ने क्या कहा है.

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सुनीता आहूजा ने 'लॉक अप सीजन 2' में किया खुलासा

रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में सुनीता आहूजा ने होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान के साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा की. उन्होंने एक बार फिर पति गोविंदा के अफेयर्स को लेकर खुलकर बात की है. सुनीता आहूजा ने कहा, 'जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है. चीची के जिंदगी में कितने अफेयर्स रहे हैं? एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के अफेयर्स होते हैं. मुझे लगता है कि इतना सालों तक मैंने जिस तरह चीची का साथ दिया है, उसके हिसाब से अगले जन्म में मैं उनका बेटा बनना डिजर्व करती हूं. जब तक पति और पत्नी साथ है तब तक सबकुछ ठीक रहता है. लेकिन जब रिश्ते में तीसरा इंसान आ जाता हा तो चीजें खराब हो जाती हैं. मैं कभी झूठ नहीं बोलती. मैं अपने अनुभव के बारे में हमेशा सच्चाई के साथ बात करती हूं.'

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गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को हो चुके हैं 39 साल

गौरतलब है कि सुनीता आहूजा के लिए ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने अपने पति गोविंदा के अफेयर के बारे में बात की है. वह कई इंटरव्यू के दौरान गोविंदा के साथ रिश्ते पर बात कर चुकी हैं. हालांकि, गोविंदा ने सुनीता आहूजा के आरोपों पर कुछ खास बात नहीं की है. बीच में कई रिपोर्ट्स में बताया गया था दोनों तलाक लेने वाले हैं. हालांकि, इन खबरों में सच्चाई नहीं निकली. बताते चलें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी. दोनों के एक बेटा यशवर्थन और बेटी टीना है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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