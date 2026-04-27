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'गोविंदा जैसा पति नहीं चाहिए', एक्टर से शादी करके पछता रही हैं सुनीता आहूजा

Sunita Ahuja On Husband Govinda: सुनीता आहूजा अक्सर अपने पति और एक्टर गोविंदा के साथ रिश्ते पर बात करती नजर आती हैं. अब उन्होंने कहा कि उन्हें उनके जैसा पता नहीं चाहिए.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 27, 2026 12:02 PM IST

'गोविंदा जैसा पति नहीं चाहिए', एक्टर से शादी करके पछता रही हैं सुनीता आहूजा
गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर गोविंदा (Govinda) बीते काफी समय से फिल्मों में नजर नहीं आए हैं. हालांकि, वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) आए दिन उनको लेकर कोई ना कोई बयान देती रहती हैं. इस कपल के तलाक की भी खबर आने लगी थीं, लेकिन दोनों ने इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया तो इससे पता चलता है कि चीजें ठीक हैं. सुनीता आहूजा ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि उन्हें अगले जन्म में गोविंदा पति नहीं चाहिए. सुनीता आहूजा ने एक बार एक कहा कि उन्हें गोविंदा जैसा पता नहीं चाहिए.

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सुनीता आहूजा को गोविंदा जैसा बेटा चाहिए

सुनीता आहूजा ने अभिषेक व्यास के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में गोविंदा को लेकर बात की है. सुनीता आहूजा ने कहा, 'वह बेटा और भाई बहुत अच्छा है लेकिन पति के रूप में जो मुझे चाहिए... जैसा मुझे ना थोड़ा पार्टी करने का शौक है, बाहर डिनर करने का. हॉलिडे पर जाओ लेकिन उसकी जिंदगी सिवाए अपने परिवार के सेवा में, उस आदमी के कभी मेवा नहीं खाया. वो 60 साल का हो गया है लेकिन आज तक अपने लिए नहीं जिया. वो मुझे दुख होता है. आप जब इतने बड़े सुपरस्टार हो, आपने क्या जिंदगी देखी? कुछ नहीं देखा. मुझे गोविंदा जैसा बेटा चाहिए लेकिन पति नहीं चाहिए. अब पछतावा करने का क्या फायदा है? छोड़ तो नहीं सकते अभी. अब 40 साल बीत गया है तो अब सोचना भी गुनाह है.'

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गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बोली थीं सुनीता आहूजा

बताते चलें कि सुनीता आहूजा ने एक बार गोविंदा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर कहा था कि इस उम्र में ये शोभा नहीं देता है. अगर इस बात के सबूत मिले तो वह कभी गोविंदा को माफ नहीं करेंगी. सुनीता आहूजा ने कहा था कि उन्हें सुनने को मिलता है कि गोविंदा का किसी लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लेकिन उन्हें पता है कि वह एक्ट्रेस नहीं है क्योंकि एक्ट्रेसेस ऐसे काम नहीं करती हैं. वह लड़की से प्यार नहीं करती है है, उसे सिर्फ उनका पैसा चाहिए. गौरतलब है कि गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी. दोनों के एक बेटी टीना आहूजा और एक बेटा यशवर्धन आहूजा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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