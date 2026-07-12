रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' को अपनी खराब सेहत के कारण अलविदा कहने वाली सुनीता आहूजा इस समय हर तरफ छाई हुई हैं. शो से बाहर कदम रखते ही उन्होंने फैंस को एक ऐसी खुशखबरी दी है जिसने बी-टाउन में हलचल मचा दी है. सुनीता ने न सिर्फ शो में मौका देने के लिए कंटेंट क्वीन एकता कपूर का शुक्रिया अदा किया, बल्कि अपने लाडले बेटे यश आहूजा के अवेटेड बॉलीवुड डेब्यू पर से भी पर्दा उठा दिया है.
शो से बाहर आने के बाद सुनीता आहूजा ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वह जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाली हैं, और वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने बेटे यश के साथ. सुनीता ने इस प्रोजेक्ट के लिए एकता कपूर की तारीफों के पुल बांधे. उन्होंने गर्व से कहा, "सितंबर के महीने में मेरे बेटे यश की फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. एकता कपूर ने मुझे इस रियलिटी शो के जरिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया, बल्कि उन्होंने मुझे यश की फिल्म में उसकी ऑन-स्क्रीन मां का रोल भी ऑफर किया. भारतीय सिनेमा के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है जब एक सगी मां और उसका बेटा एक ही फिल्म से एक साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं."
अपने जीवन की इस नई शुरुआत को लेकर सुनीता बेहद खुश हैं. उन्होंने दर्शकों और फैंस से एक भावुक अपील करते हुए कहा कि जिस तरह पिछले कई दशकों से सबने उनके पति और सुपरस्टार गोविंदा को बेशुमार प्यार और स्टारडम दिया है, वैसा ही आशीर्वाद उनके बेटे यश को भी मिले. सुनीता ने कहा कि वह और उनका बेटा जी-तोड़ मेहनत करने और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने मीडिया और फैंस के बीच लंबे समय से चल रहे एक बड़े कन्फ्यूजन को भी हंसते हुए साफ किया. उन्होंने बताया कि लोग अक्सर उनके बेटे के नाम को लेकर गलती कर बैठते हैं. सुनीता ने बताया कि, "इंडस्ट्री में बहुत से लोग मेरे बेटे को गलती से 'हर्षवर्धन' कहकर बुलाते हैं. मैं साफ कर दूं कि हर्षवर्धन मेरे बेटे का नाम नहीं है, बल्कि वह आदरणीय अनिल कपूर साहब के सुपुत्र हैं. मेरे लाडले का नाम यश आहूजा है."
आपको बता दें कि यश आहूजा के बॉलीवुड डेब्यू की चर्चाएं गलियारों में काफी सालों से गर्म थीं, जो आखिरकार इस साल सितंबर में सच होने जा रही हैं. वहीं अगर बात करें गोविंदा की, तो वह आखिरी बार साल 2019 में बड़े पर्दे पर फिल्म 'रंगीला राजा' में दिखाई दिए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.