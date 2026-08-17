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जब सिर पर था 56 करोड़ रुपए का मोटा कर्ज, तब भी चैन की नींद सोते थे Sunny Deol? बताया कैसे चुकाया लोन

Sunny Deol ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद करते हुए बताया कि, उनके सिर पर जब 56 करोड़ रुपए का कर्ज था तब भी वो खुश थे.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 17, 2026 10:22 PM IST
जब सिर पर था 56 करोड़ रुपए का मोटा कर्ज, तब भी चैन की नींद सोते थे Sunny Deol? बताया कैसे चुकाया लोन

Sunny Deol: 'गदर 2', 'जाट' और 'बॉर्डर 2' जैसी फिल्मों से अपनी दमदार वापसी करने वाले एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'बटवारा 1947' (Batwara 1947) को लेकर चर्चा में हैं. भारत-पाकिस्तान के विभाजन के बैकग्राउंड पर बेस्ड एक्टर की ये मूवी 14 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. एक्टर पिछले कुछ समय से सफलता का स्वाद चख रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनपर करोड़ों रुपए का कर्ज चढ़ गया था और उनका घर नीलाम होने की कगार पर था, जिसका खुलासा हाल ही में सनी पाजी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में किया है.

सनी देओल ने किया अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर का खुलासा

सनी देओल (Sunny Deol Podcast) हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के मुश्किलों दिनों का ऐसा खुलासा किया, जिसे सुनकर उनके फैंस के पैरों तले जमीन खिसक सकती है. एक्टर ने खुलासा करते हुए बताया कि उनके करियर में एक वक्त ऐसा भी आया था, जब वो काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, लेकिन गिरावट के बावजूद उन्होंने कभी पैसों के लिए बहुत ज्यादा इवेंट्स अटेंड नहीं किए. उन्होंने कहा, 'मैं पैसों के लिए इतनी सारी चीजें नहीं कर सकता. लेकिन सच कहूं तो मैं बहुत खुश रहता हूं. यहां तक कि जब मैं कर्ज में डूबा हुआ था, तब भी मैं बहुत खुश था और अपनी जिंदगी जी रहा था.'

करोड़ों के कर्ज में भी खुश थे Sunny Deol

सनी देओल (Sunny Deol Movie) ने कहा, 'तीन साल पहले 'गदर 2' के बड़े पर्दे पर रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद एक बैंक ने मुंबई के जुहू स्थित उनके 'सनी विला' प्रॉपर्टी को नीलाम करने का नोटिस जारी किया था, क्योंकि वह 55.99 करोड़ रुपए का कर्ज और ब्याज के पैसे नहीं चुका पाए थे. पॉडकास्ट में सनी ने दावा किया, 'मैंने जितना भी पैसा देना था, वह सब मेरा अपना था. मैंने किसी से उधार नहीं लिया था. मुझे किसी का कुछ नहीं चुकाना था. मुझे बस अपनी ही संपत्ति बेचकर पैसे वापस चुकाने थे.' बैंक का नोटिस मिलने के बाद जब उन्होंने बकाया चुकाने पर सहमति जताई, तो बैंक ने नोटिस वापस ले लिया. उन्होंने बताया कि उन्होंने यह लोन साल 2016 में अपनी एक्शन फिल्म 'घायल रिटर्न्स' को प्रोड्यूस करते समय लिया था, जिसका डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों उन्होंने खुद की थी. एक्टर के इस खुलासे से उनके फैंस भी सन्न रह सकते हैं.

4 दिनों में Batwara 1947 ने कितना कलेक्शन किया?

हालांकि, अभी सनी पाजी अपनी हालिया रिलीज मूवी 'बटवारा 1947' (Batwara 1947 Collection) को लेकर चर्चा में हैं. 14 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस मूवी को दर्शकों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने 4 दिनों में 28.01 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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