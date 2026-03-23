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धर्मेंद्र के निधन के 4 महीने बाद बेटे सनी देओल ने शेयर की मां प्रकाश कौर के साथ फोटो, कैप्शन में लखी ये बात

Sunny Deol-Prakash Kaur Photo: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने अपनी मां प्रकाश कौर के काफी करीब हैं. उन्होंने अपनी मां के साथ की तस्वीर शेयर की है, जो काफी पसंद की जा रही है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 23, 2026 7:18 PM IST

धर्मेंद्र के निधन के 4 महीने बाद बेटे सनी देओल ने शेयर की मां प्रकाश कौर के साथ फोटो, कैप्शन में लखी ये बात
सनी देओल ने मां के साथ तस्वीर शेयर की है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) पिछली बार फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आए थे. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. फिलहाल, उनकी फिल्म 'लाहौर 1947' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस बीच सनी देओल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है और फैंस का ध्यान खींचा है. दरअसल, इस फोटो में एक्टर ने अपनी मां प्रकाश कौर (Prakash Kaur) के साथ नजर आ रहे हैं. सनी देओल की इस तस्वीर के वायरल होते ही फैंस ने कमेंट करना शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं कि लोग फोटो पर क्या लिख रहे हैं.

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सनी देओल और प्रकाश कौर की तस्वीर हो रही वायरल

सनी देओल अपनी मां प्रकाश कौर के काफी करीब हैं. वह अक्सर उनके साथ की फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं. सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र के निधन के 4 महीने बाद मां प्रकाश कौर के साथ की तस्वीर शेयर की है. सनी देओल ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह अपनी मां प्रकाश कौर के साथ नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस प्यारी फोटो के साथ कैप्शन लिखा है, 'मां.' एक फैन ने लिखा है, 'वाहेगुरु का आशीर्वाद बनाए रखें.' एक फैन ने लिखा है, 'मां से प्यारा कोई नहीं.' एक फैन ने लिखा है, 'लव यू धर्म जी.' एक फैन ने लिखा है, 'स्ट्रॉन्ग लेडी.'

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धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को हुआ था निधन

सिनेमा की दुनिया के दिग्गज सितारे धर्मेंद्र का बीते साल 24 नवंबर को निधन हो गया था. वह काफी समय से बीमार थे और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी. धर्मेंद्र की फैमिली उनको अस्पताल से घर लेकर आई और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था. 8 दिसंबर को 90वां जन्मदिन मनाने से पहले धर्मेंद्र का निधन हो गया था. वेटरन एक्टर के निधन से उनके तमाम चाहने वाले फैंस को गहरा सदमा लगा था. फैंस को भरोसा करना मुश्किल हो रहा था कि उनके पसंदीदा एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे.

धर्मेंद्र ने की थीं दो शादियां

धर्मेंद्र ने साल 1954 में प्रकाश कौर के साथ की शादी की थी और दोनों के चार बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल हैं. वहीं, धर्मेंद्र ने साल 1980 में हेमा मालिनी के साथ शादी की थी. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Dharmendra Entertainment News Prakash Kaur Sunny Deol