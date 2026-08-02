'आवारापन 2' से होगा 'बंटवारा 1947' का क्लैश, 19 साल पहले इमरान हाशमी की 'आवारापन' से भी भिड़े थे सनी देओल

Sunny Deol And Emraan Hashmi Movies Box Office Clash: सनी देओल की 'बंटवारा 1947' और इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का क्लैश होने वाला है. ये दोनों एक्टर 19 साल पहले भी बॉक्स ऑफिस पर भिड़े थे.

'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज होंगी.

अगस्त शुरू हो चुका है और इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. दरअसल, साल 2026 के इस महीने में कई धमाकेदार मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं. अगस्त में एक दिलचस्प बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने को मिलने वाला है. 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दो बड़ी मूवीज रिलीज होंगी और दोनों के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. दरअसल, सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बंटवारा 1947' (Batwara 1947) और इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की फिल्म 'आवारापन 2' (Awarapan 2) एक साथ बड़े पर्दे पर्दे पर दस्तक देंगी. इस तरह से दो बड़ी मूवीज में टक्कर देखने को मिलने वाली है. बताते चलें कि ये पहला मौका नहीं है जब सनी देओल और इमरान हाशमी में भिड़ंत हुई है. 19 साल पहले दोनों सितारों की फिल्में एक ही डेट पर रिलीज हुई थीं. आइए जानते हैं कि किन फिल्मों से सनी देओल और इमरान हाशमी आमने-सामने हुए थे.

फिल्म 'आवारापन' की फिल्म 'अपने' से हुई थी टक्कर

साल 2026 के आठवें महीने की 14 तारीख को दो मूवीज के बीच क्लैश होगा. दिलचस्प बात ये है कि 19 साल पहले भी यही दोनों सितारे आमने-सामने आए थे. 2007 में 19 जून को इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन' रिलीज हुई थी. वहीं, सनी देओल की फिल्म 'अपने' ने भी इसी डेट पर सिनेमाघरों में एंट्री ली थी. अब 'आवारापन' का सीक्वल यानी 'आवारापन 2' जब सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, तभी सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' भी थिएटर में लगने जा रही है. इस तरह से इमरान हाशमी की दोनों मूवीज के सामने सनी देओल रहे हैं.

'आवारापन' और 'अपने' ने किया था इतना कलेक्शन

साल 2007 में रिलीज हुई सनी देओल की 'अपने' की कमाई को लेकर रिपोर्ट में बताया जाता है कि 20 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड करीब 39 करोड़ रुपये कमाय था. वहीं, इमरान हाशमी की 18 करोड़ रुपये बजट वाली फिल्म 'आवारापन' ने वर्ल्डवाइड 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. इस तरह से सनी देओल के सामने इमरान हाशमी का जलवा फीका दिखा. अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म 'बंटवारा 1947' और फिल्म 'आवारापन 2' की टक्कर में कौन बाजी मारता है. बताते चलें कि दोनों ही मूवीज का बज बना हुआ है. 'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2' अलग-अलग जॉनर की मूवी होने पर दोनों के दर्शक अलग होंगे. सनी देओल और इमरान हाशमी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. इस तरह से दोनों सितारों की बॉक्स ऑफिस पर भिड़ंत देखना दिलचस्प होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.