Google News   Follow Us
Border 2 ने रिलीज से पहले ही तोड़ दिया Dhurandhar का ये रिकॉर्ड, Sunny Deol की फिल्म के लिए बेसब्र हो रहे फैंस

Border 2 Record: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 16, 2026 1:10 PM IST

बॉलीवुड की मच-अवेटेड मूवी 'बॉर्डर 2' (Border 2) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज रिलीज कर दिया है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है. सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ जैसे सितारों से सजी फिल्म 'बॉर्डर 2' जब अनाउंस हुई थी तब से इसका बच बना हुआ है. अब 23 जनवरी को लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है. इसी बीच 'बॉर्डर 2' ने रिलीज होने से पहले रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' के ट्रेलर को मिल रहे जबरदस्त व्यूज

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का जबरदस्त क्रेज लोगों में बना हुआ है. 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस फिल्म के बज का अंदाज ट्रेलर से लगाया जा सकता है. फिल्म 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर बीते गुरुवार यानी 15 जनवरी को शाम को रिलीज हुआ था. खबर लिखे जाने तक इस फिल्म के ट्रेलर को आए 24 घंटे भी नहीं हुए और यूट्यूब पर इसके व्यूज का आंकड़ा 20 मिलियन पार हो चुका है. इस तरह से पता चल रहा है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखने के लिए लोग कितने उत्सुक हैं. वहीं, सनी देओल की इस फिल्म के ट्रेलर ने 24 घंटे में व्यूज के मामले में रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर को 24 घंटे में करीब 17 मिलियन व्यूज मिले थे जो कि फिल्म बॉर्डर 2 से कम है. इस तरह से 'बॉर्डर 2' ने रिलीज से पहले 'धुरंधर' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. हालांकि, रणवीर सिंह की फिल्म के ट्रेलर को अब तक 90 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

फिल्म 'बॉर्डर 2' को अनुराग सिंह ने किया डायरेक्ट

अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. इस फिल्म का डायरेक्शन जेपी दत्ता ने किया था. फिल्म 'बॉर्डर' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म 'बॉर्डर 2' के सीक्वल को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इसे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा. वहीं, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की बात की जाए तो ये 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. फिल्म 'धुरंधर' ने अब तक 869.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

