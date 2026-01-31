Border 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, Sunny Deol ने फिल्म की सक्सेस पर ऐसा मनाया जश्न...

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) का बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रफ्तार लगातार बनी हुई है. इस फिल्म के जबरदस्त कलेक्शन ने साबित कर दिया है कि 'बॉर्डर' की तरफ उसके सीक्वल को काफी पसंद किया जा रहा है. इसी बीच सनी देओल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वह अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. वह अपने कुछ करीबियों के साथ जश्न मना रहे हैं. सनी देओल के इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है और उनके तमाम चाहने वाले फैंस प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.
सनी देओल का वीडियो हुआ वायरल
सनी देओल के फैन पेज से एक वीडियो शेयर किया गया है. इंस्टाग्राम पर सामने आए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सनी देओल फिल्म 'बॉर्डर 2' की सक्सेस पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने उनके साथ केक काटा. इस दौरान सभी काफी खुश थे. सनी देओल का वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा है, 'जय हिंद, भारत माता की जय.' एक यूजर ने लिखा है, 'हर हर महादेव.' एक यूजर ने लिखा है, 'सनी देओल सर इज ग्रेट.' एक यूजर ने लिखा है, 'वेरी नाइस.'
फिल्म 'बॉर्डर 2' ने कर लिया है इतना कलेक्शन
सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने दूसरे सप्ताह में एंट्री कर ली है. फिल्म ने रिलीज के बाद दूसरे शुक्रवार को 12.53 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसके साथ ही फिल्म ने 257.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, आन्या सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी अनुराग सिंह के पास थी. फिल्म को टी-सीरीज के साथ मिलकर जेपी दत्ता और उनकी निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है.
साल 1997 में रिलीज हुई थी फिल्म 'बॉर्डर'
डायरेक्टर जेपी दत्ता ने साल 1997 में फिल्म 'बॉर्डर' बनाई थी. इस फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, सुनील शेट्टी, कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकारों ने काम किया था. फिल्म 'बॉर्डर' काफी पसंद किया गया था. अब 29 साल बाद इसका सीक्वल फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज हुआ है और उसको बॉक्स ऑफिस पर जरबदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
