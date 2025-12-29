Ghar Kab Aaoge Teaser: 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर कब आओगे' का टीजर आउट, लोग बोले- 'अभी रिलीज कर दो प्लीज'

फिल्म 'बॉर्डर' साल 1997 में रिलीज हुई थी और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म का गाना 'संदेशे आते हैं' को काफी पसंद किया गया था. अब फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) रिलीज होने वाला है तो मेकर्स ने गाने 'संदेशे आते हैं' को नए अंदाज में पेश किया है. मेकर्स ने फिल्म 'बॉर्डर 2' में 'घर अब आओगे' (Ghar Kab Aaoge) ने नाम से गाना लिया है और इसका टीजर रिलीज किया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर आ रहे रिएक्शन से पता चल रहा है कि लोगों में कितना उत्साह है. मेकर्स ने गाने के टीजर को रिलीज करने से साथ ही फुल सॉन्ग आउट करने की डेट बता दी दी है. वहीं, लोग पूरा गाना रिलीज करने की रिक्वेस्ट करने लगे. फिल्म 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर अब आओगे' को चार सिंगर्स ने आवाज दी है.
फिल्म 'बॉर्डर 2' का गाना 2 जनवरी को होगा रिलीज
बॉलीवुड की मच-अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' की लगातार चर्चा हो रही है. फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से लोगों में एक्साइटमेंट डबल हो गया था. अब टी-सीरीज ने सोमवार को फिल्म 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर अब आओगे' का टीजर रिलीज किया है. इसमें सोनू निगम, अरिजित सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ की आवाज सुनाई दे रही है. फिल्म के गाने के टीजर को काफी पसंद किया जा रहा है. ये गाना 2 जनवरी को रिलीज किया जाएगा. बताते चलें कि फिल्म 'बॉर्डर ' के गाने 'संदेशे आते हैं' को जावेद अख्तर ने लिखा था और म्यूजिक अनु मलिक ने दिया था. अब फिल्म 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर अब आओगे' को मनोज मुंतशिर ने लिखा है और म्यूजिक मिथुन ने दिया है.
फिल्म 'बॉर्डर 2' का अनुराग सिंह ने किया डायरेक्शन
फिल्म 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर अब आओगे' की टीजर आने के बाद लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'अभी रिलीज कर दो ना प्लीज.' एक यूजर ने लिखा है, 'ओल्ड इज गोल्ड.' एक यूजर ने लिखा है, 'इंतजार नहीं कर सकता.' एक यूजर ने लिखा है, 'बॉलीवुड के इतिहास का सबसे अच्छा गाना.' इस तरह से लोगों ने अपनी बात लिखी है. बताते चलें कि अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 2026 में 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
