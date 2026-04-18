ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Sunny Deol के फैंस को लगा झटका, एक्टर की ये फिल्म हुई पोस्टपोन!...

Sunny Deol के फैंस को लगा झटका, एक्टर की ये फिल्म हुई पोस्टपोन!

Sunny Deol Film Postponed: सनी देओल की फिल्मों का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. एक्टर की एक अपकमिंग फिल्म के पोस्टपोन होने की खबर आई है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 18, 2026 8:35 PM IST

Sunny Deol के फैंस को लगा झटका, एक्टर की ये फिल्म हुई पोस्टपोन!
सनी देओल की फिल्म गबरू का इंतजार बढ़ा.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार सनी देओल (Sunny Deol) जनवरी में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आए थे. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. वहीं, सनी देओल की पाइपलाइन में कई जबरदस्त फिल्में हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच एक्टर के फैंस के लिए एक निराश करने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'गबरू' (Gabru) को पोस्टपोन कर दिया गया है. ये दूसरी बार है जब इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया है. आइए जानते हैं कि सनी देओल की फिल्म 'गबरू' को लेकर पूरी खबर क्या है.

Also Read
Border 3 Update: सनी देओल की 'बॉर्डर 3' पर काम शुरू, फिल्म की रिलीज को लेकर आया बड़ा अपडेट!

सनी देओल की फिल्म 'गबरू' हुई पोस्टपोन

एक्टर सनी देओल की फिल्म 'गबरू' को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट ने फैंस का दिल तोड़ दिया है. इस फिल्म को देखने का इंतजार बढ़ने वाला है. बताया जा रहा है कि ये सनी देओल की फिल्म 'गबरू' अब 8 मई को नहीं रिलीज होगी. इससे पहले भी फिल्म की रिलीज डेट टल गई थी. ये फिल्म पहले 13 मार्च को रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर इसे 8 मई के लिए शेड्यूल किया गया. 'बॉलीवुड हंगामा' ने अपनी रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से सनी देओल की फिल्म 'गबरू' अब 8 मई को रिलीज नहीं होगी. मेकर्स ने अभी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई. फैंस इस फिल्म की रिलीज डेट का फिर से इंतजार करने लगे हैं. अब देखने वाली बात है कि ये फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

Also Read
Sunny Deol New Movie: सिनेमाघरों में धमाल मचाने आ रहे सनी देओल, एक्टर की नई फिल्म पर आया ये अपडेट

सनी देओल की अपकमिंग मूवीज

सनी देओल की फिल्म 'गबरू' की बात करें तो इसे डायरेक्टर शशांक उदापुरकर बना रहे हैं. इस फिल्म 'गबरू' में सनी देओल के अलावा सिमरन बग्गा, प्रीत कमानी, दर्शन जरीवाला, निशु दीक्षित जैसे स्टार्स नजर आएंगे. बताया जा रहा है कि इस फिल्म में सलमान खान का कैमियो हो सकता है. फिल्म 'गबरू' की कहानी को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें इंटेंस इमोशनल स्टोरी के साथ एक्शन-ड्रामा दिखाया जाएगा. फिल्म में सनी देओल के किरदार और एक चाइल्ड आर्टिस्ट की कहानी है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं. दोनों की इमोशनल बॉन्डिग दिखाई जाएगी. बताते चलें कि सनी देओल फिल्म 'गबरू' के अलावा 'रामायण', 'लाहौर 1947', 'बाप' जैसे मूवीज में नजर आएंगे. सनी देओल के तमाम चाहने वाले फैंस उनकी अपकमिंग मूवीज का बेसब्री से इंजार कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
Sunny Deol ने फिल्म 'गबरू' पर दिया बड़ा अपडेट, Dhurandhar 2 से निकल आया ये कनेक्शन

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Gabru Sunny Deol