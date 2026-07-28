google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • News and Gossip
  • Batwara 1947 के ट्रेलर लॉन्च पर खुला धर्मेंद्र से जुड़ा बड़ा राज! पिता का नाम सुनते ही फफक पड़े Sunn...

Batwara 1947 के ट्रेलर लॉन्च पर खुला धर्मेंद्र से जुड़ा बड़ा राज! पिता का नाम सुनते ही फफक पड़े Sunny Deol, इमोशनल कर देगा वीडियो

Batwara 1947 के ट्रेलर लॉन्च पर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को लेकर एक ऐसा खुलासा किया, जिसे सुनते ही वहां मौजूद सनी देओल फफककर रो पड़े. आइए जानते हैं आखिर डायरेक्टर ने ऐसा क्या कहा.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: July 28, 2026 9:05 PM IST
Batwara 1947 के ट्रेलर लॉन्च पर खुला धर्मेंद्र से जुड़ा बड़ा राज! पिता का नाम सुनते ही फफक पड़े Sunny Deol, इमोशनल कर देगा वीडियो

भरे स्टेज पर राजकुमार संतोषी ने खोला दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र से जुड़ा बड़ा राज!

Sunny Deol Gets Emotional At Batwara 1947 Trailer Launch: डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनीं सनी देओल (Sunny Deol) और प्रीति जिंटा (Preity Zinta) की मच अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' (Batwara 1947) को लेकर 28 जुलाई 2026, मंगलवार को एक ग्रैंड इवेंट रखा गया था, जिसमें फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया. इस इवेंट में फिल्म के मेकर्स के साथ-साथ स्टारकास्ट और क्रू मेंबर भी मौजूद रहे और ट्रेलर लॉन्च से पहले फिल्म के बारे में कई बातें की गई. लेकिन इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब 'बंटवारा 1947' के लीड एक्टर सनी देओल फफककर कर रो पड़े.

Batwara 1947 Trailer Reaction: दर्द, आंसू और तबाही का खौफनाक मंजर! 3 मिनट का ट्रेलर देख लोग बोले- 'सुनामी आएगी'
Also Read

Batwara 1947 Trailer Reaction: दर्द, आंसू और तबाही का खौफनाक मंजर! 3 मिनट का ट्रेलर देख लोग बोले- 'सुनामी आएगी'

दरअसल, 'बंटवारा 1947' (Batwara 1947 Trailer) के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने दिग्गज दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को लेकर कुछ ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर वहां मौजूद सनी देओल इमोशनल हो गए और उनकी आंखों से भरे मंच पर आंसू टपकने लगे. उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है.

Batwara 1947 Trailer: बंटवारे का दर्द देख फट जाएगा कलेजा, Sunny Deol की 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज
Also Read

Batwara 1947 Trailer: बंटवारे का दर्द देख फट जाएगा कलेजा, Sunny Deol की 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज

Batwara 1947 ट्रेलर लॉन्च पर धर्मेंद्र को लेकर बड़ा खुलासा

'बंटवारा 1947' ट्रेलर लॉन्च पर फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी ने धर्मेंद्र (Dharmendra) को याद करते हुए बताया कि, 'इस फिल्म के लिए धरम जी का बहुत आशीर्वाद है. जब उन्होंने नरेशन सुना था, तो वह काफी इमोशनल हो गए थे. उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया था.' उन्होंने आगे बताया कि उनके मुताबिक, 'बंटवारा 1947' आखिरी फिल्म थी जिसे दिवंगत अभिनेता ने देखा था. उन्होंने याद किया कि फिल्म देखने के बाद धर्मेंद्र ने कहा था, 'राज, यह पिक्चर बहुत चलेगी. आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है.' अपने पिता के बारे में ये सब सुनकर वहां मौजूद सनी देओल अपनी आंखों में आंसू आने से रोक नहीं पाए और कैमरे से नजरें चुराते हुए वो स्टेज पर ही रो पड़े.

कब हुआ था Dharmendra का निधन?

आपको बता दें कि, पिछले साल 10 नवंबर 2025 को सांस लेने में परेशानी के बाद धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और घर लाया गया था, लेकिन उनकी हालत में सुधार न होने के चलते उन्होंने 24 नवंबर 2026 को दुनिया को अलविदा कह दिया था. एक्टर ने 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली थी.

कब रिलीज होगी Batwara 1947?

मालूम हो कि, आमिर खान प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनी 'बंटवारा 1947' फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म के ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और उम्मीद की जा रही है कि यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी. हालांकि, 'बंटवारा 1947' को सोलो रिलीज नहीं मिलेगी. बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला इमरान हाशमी स्टारर 'आवारापन 2' से होगा. दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही फिल्मों में शबाना आजमी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

Tags:

Up Next

Dheeraj Dhoopar Lock Upp Evicition: Harshad और Yogesh पर ये क्या बोल गए धीरज?

Next Story

Dheeraj Dhoopar Lock Upp Evicition: Harshad और Yogesh पर ये क्या बोल गए धीरज?