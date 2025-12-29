Ikkis की स्क्रीनिंग में इमोशनल हुए सनी देओल, दिवंगत पिता धर्मेंद्र के पोस्टर संग क्लिक करवाई फोटो...

मनोरंजन की दुनिया में 6 दशक से ज्यादा समय तक अपनी बेहतरीन अदाकारी से राज करने वाले दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' (Ikkis) 1 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इससे पहले 29 दिसंबर यानी सोमवार को धर्मेंद्र के परिवार ने मुंबई फिल्म 'इक्कीस' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी. इसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम सेलिब्रिटीज ने शिरकत की और देओल फैमिली के लोग पहुंचे थे. फिल्म 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसमें सनी देओल (Sunny Deol) का एक वीडियो सामने आया है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. दरअसल, वह दिवंगत पिता की आखिरी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान इमोशनल हो गए.
सनी देओल का वीडियो हो रहा वायरल
दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' साल 2026 के पहले दिन यानी आने वाले गुरुवार को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म के स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें फिल्म स्टारकास्ट पहुंची थी. वहीं, सनी देओल और बॉबी देओल के अलावा फरदीन खान, रितेश देशमुख, रेखा, जॉनी लीवर जैसे सितारे पहुंचे थे. फिल्म 'इक्कीस' के दौरान सनी देओल इमोशनल नजर आए और अपने दिवंगत पिता के पोस्टर के साथ फोटो क्लिक करवाई. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया और फैंस रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'सर को पिता के जाने से बड़ा सदमा लगा है.' एक यूजर ने लिखा है, 'बॉलीवुड का सबसे सही बंदा.' एक यूजर ने लिखा है, 'बाप का जो प्यार होता है, वो सब प्यार का बाप होता है.' एक यूजर ने लिखा है, 'पिता का साय ही बहुत होता है.'
फिल्म 'इक्कीस' से डेब्यू करने जा रही हैं अक्षय कुमार भांजी
बताते चलें कि फिल्म 'इक्कीस' में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में नजर आने वाले हैं. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया डेब्यू करने जा रही हैं. फिल्म 'इक्कीस' में जयदीप अहलावत भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ये अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर बेस्ड है. अरुण खेत्रपाल साल 1971 में युद्ध के दौरान सिर्फ 21 साल में देश के लिए शहीद हो गए थे. वह सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता हैं. फिल्म 'इक्कीस' में अरुण खेत्रपाल का रोल अगस्त्य नंदा कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
