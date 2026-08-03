'यह मेरी मां है, तो वो मेरी...,' भारत-पाकिस्तान के रिश्ते पर ये क्या बोल गए Sunny Deol? सोशल मीडिया पर मचा तहलका!

Batwara 1947 के प्रमोशन के दौरान सनी देओल ने भारत-पाकिस्तान के रिश्ते पर दिवंगत पिता धर्मेंद्र के पुराने बयान का जिक्र हुए कुछ ऐसा कह दिया, जिससे अब सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है.

भारत-पाकिस्तान के रिश्ते पर सनी देओल ने दिया ऐसा बयान मच गया बवाल

Sunny Deol Statement On India-Pakistan Sparks Debate: सनी देओल (Sunny Deol) जल्द ही आमिर खान (Aamir Khan) के प्रोडक्शन हाउस और राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बटवारा 1947' (Batwara 1947) में नजर आने वाले हैं. कुछ दिन पहले ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिएक्शन मिला था. वहीं, अब जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट सामने आ रही है, वैसे-वैसे एक्टर इसका प्रमोशन भी कर रहे हैं. इस बीच फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान सनी ने अपने पिता धर्मेंद्र के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर कुछ ऐसा बयान दे दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

पाकिस्तान में कैसा रहा सनी देओल का एक्सपीरियंस?

दरअसल, प्रमोशनल इवेंट के दौरान जब सनी देओल से पाकिस्तान में 'बटवारा 1947' की शूटिंग करने के एक्सपीरियंस और पड़ोसी देश के माहौल के बारे में पूछा गया, तो एक्टर ने साफ करते हुए कहा, 'हमने वहां (पाकिस्तान) में तो शूट नहीं किया मूवी पूरी की शूटिंग पूरी तरह से हिंदुस्तान में ही हुई है. हम फील की बातें नहीं करते क्योंकि, पहले पूरा मुल्क एक ही था.'

भारत-पाकिस्तान रिश्ते पर क्या बोले Sunny Deol?

सनी देओल ने आगे कहा, 'जैसे पापा ने कहा था कि 'ये (भारत) मेरी मां है, तो वो (पाकिस्तान) मेरी मौसी है', जो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं. हम सब एक तरह से जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं से.' वहीं, अब जब सनी देओल का ये वीडियो सामने आया, तो इस पर बहस छिड़ गई है. जहां कुछ यूजर्स अभिनेता से नाराज हैं, वहीं कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं.

एक यूजर ने ट्वीट किया, 'उनकी नीयत देखिए. उनकी नीयत गलत नहीं है. पाकिस्तान भी आतंकवाद और खराब शासन से परेशान है, इसलिए उन्होंने यह बात आम अंदाज में कही.' एक अन्य एक्स यूजर ने लिखा, 'यह आदमी बस एक और आम बॉलीवुडिया है. उन्होंने जो कुछ देशभक्ति वाली फिल्में की हैं, उससे यह बात नहीं बदल जाती. उन देशभक्ति फिल्मों का क्रेडिट राइटर और प्रोड्यूसर को जाना चाहिए जिन्होंने स्क्रिप्ट को ओके किया था.'

वहीं, सनी देओल (Sunny Deol Viral Video) के इस वीडियो पर एक और नेटिजन ने ट्वीट किया, 'मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही तुलना की है. मां की बहनें बच्चों के लिए हमेशा सिरदर्द होती हैं. वे रिश्तेदार जैसी लगती हैं, लेकिन असल में वे अंदर ही अंदर जलने वाले लोग होते हैं. वे जमीन और जायदाद को लेकर विवाद पैदा करती हैं. वे हमसे अलग हो गई हैं, इसलिए तकनीकी रूप से वे हमारे भाई-बहनों जैसी हैं जिनसे हम हमेशा लड़ते रहते हैं.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्टर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं. हालांकि, अभी तक सनी देओल ने अपने इस वायरल वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

कब रिलीज होगी Batwara 1947?

आपको बता दें कि, सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल और शबाना आजमी स्टारर 'बटवारा 1947' 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…