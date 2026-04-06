Sunny Deol Film Shooting Update: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की एक नई फिल्म की शूटिंग पर अपडेट आया है. इसके बाद उनके तमाम चाहने वाले फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.

बॉलीवुड स्टार सनी देओल (Sunny Deol) अपने जबरदस्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं. उनकी फिल्मों के रिलीज होते ही सिनेमाघरों में फैंस उमड़ पड़ते हैं. अब सनी देओल की नई फिल्म 'एंटनी' (Antony) की शूटिंग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक्टर की इस फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं. फिल्म 'एंटनी' की शूटिंग के लिए सनी देओल और टीम एक महीने के लिए गोवा जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस फिल्म में काफी एक्शन सीन होने वाले हैं. इस खबर आने के बाद सनी देओल के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. आइए जानते हैं कि सनी देओल की फिल्म को लेकर रिपोर्ट में और क्या बताया गया है.

गोवा में होने जा रही फिल्म 'एंटनी' की शूटिंग

सनी देओल की फिल्म को लेकर 'मिड डे' की रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने मार्च में गुप्त तरीके से फिल्म 'एंटनी' की शूटिंग शुरू की थी जो पूरी हो चुकी है. अब डायरेक्टर बालाजी गणेश ने गोवा में एक महीने का शेड्यूल बनाया है. सोर्स ने बताया है कि गोवा में एक महीने की शूटिंग शेड्यूल के दौरान सनी देओल के कई एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग होने वाली है. फिल्म 'एंटनी' में एक्टर पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे और उनके आसपास कहानी घूमती है. ये पुलिस ऑफिसर गोवा में अपराधियों को एक गिरोह का भंडाफोड़ करने की कोशिश करता है. इस फिल्म में सबसे बड़े एक्शन सीन यहीं शूट करने का प्लान है. मेकर्स खतरनाक स्टंट से भरपूर नाइट शूट की प्लानिंग में हैं, जिसमें सनी देओल खुद एक्शन का बड़ा हिस्सा करने वाले हैं.

सनी देओल की आने वाली फिल्मों की लिस्ट

बताते चलें कि सनी देओल की फिल्म 'एंटनी' में बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका भी नजर आने वाली हैं. इस फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट और साउथ के डायरेक्टर एआर मुरुगदास बना रहे हैं. सनी देओल की फिल्म 'एंटनी' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म के अलावा सनी दओल की पाइपलाइन में कई जबरदस्त फिल्में हैं, जिसमें 'गबरू', 'लाहौर 1947', 'रामायण', 'बाप' के नाम शामिल हैं. बताते चलें कि सनी देओल पिछली बार साल 2026 की 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आए थे. सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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