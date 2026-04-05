Sunny Deol ने फिल्म 'गबरू' पर दिया बड़ा अपडेट, Dhurandhar 2 से निकल आया ये कनेक्शन...

बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जाता है. वह साल 2026 की शुरुआत में फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आए थे. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. अब सनी देओल की अपकमिंग फिल्मों पर फैंस की नजरे हैं. उनकी पाइपलाइन में कई मूवीज है. इसी बीच सनी देओल ने अपनी फिल्म 'गबरू' (Gabru) को लेकर बड़ा अपडेट देकर फैंस को उत्साहित कर दिया है. आइए जानते हैं कि एक्टर ने सोशल मीडिया पोस्ट में फिल्म को लेकर क्या लिखा है.
सनी देओल ने पोस्ट में लिखी ये बात
सनी देओल ने 5 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में मशहूर सिंगर सतिंदर सरताज के साथ मुलाकात के बारे में लिखा है. सनी देओल ने सिंगर के साथ तस्वीरें को शेयर करते हुए लिखा है, 'साल 2021 में जब मैंने पहली बार उनका संगीत सुना, तब से उनके गाने मेरे दिल में बसे हुए हैं. मेरे पास उनके गानों की प्लेलिस्ट है, जिसे मैं अक्सर सुनता रहता हूं. मैंने अपनी फिल्म गबरू में उनसे दो गानों के लिए संपर्क किया था, ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है. दोनों गानों ने फिल्म को और भी खूबसूरत बना दिया है, लेकिन तब हमें मिलने का मौका नहीं मिला. आखिरकार, हम मिले और हमने एक खूबसूरत शाम बिताई. मुझे सरताज का म्यूजिक का बहुत पसंद है.' इस तरह से सनी देओल ने सतिंदर सरताज की जमकर तारीफ की है.
View this post on Instagram
सतिंदर सरताज ने फिल्म 'धुरंधर 2' में गाया गाना
बताते चलें कि सतिंदर सरताज ने फिल्म 'धुरंधर 2' के गाने 'जाइए सजना' में जैस्मीन सैंडलस के साथ गाना गया. उनके इस गाने को काफी पसंद किया गया. अब सनी देओल की फिल्म 'गबरू' में सतिंदर सरताज अपनी आवाज दी है. सनी देओल की फिल्म 'गबरू' पहले मार्च में रिलीज होने वाली थी, अब ये मई में रिलीज होगी. सनी देओल की अपकमिंग फिल्मों की बात करें फिल्म 'गबरू' के अलावा 'रामायण', 'लाहौर 1947' जैसी मूवीज में काम करते नजर आएंगे.
फिल्म 'धुरंधर 2' ने कर लिया है इतना कलेक्शन
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की बात करें तो भारत में बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का और दुनियाभर में 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
Subscribe Now
Enroll for our free updates