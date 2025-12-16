सनी देओल की 'बॉर्डर 2' का टीजर देख फैंस हुए गदगद, बोले- 'रोंगटे खड़े कर दिए'...

Border 2 Teaser Reaction: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स से सजी फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म का टीजर लोगों को काफी पसंद आ रहा है और लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं.

By: Shashikant Mishra | Published: December 16, 2025 2:52 PM IST

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ये फिल्म साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म है. विजय दिवस के मौके पर 16 दिसंबर को फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म के टीजर का एक-एक सीन और सभी डायलॉग फैंस का दिल जीत रहे हैं. सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर देखकर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. सनी देओल को लेकर फैंस का कहना है कि वही आवाज और वही अंदाज देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं कि एक्टर की फिल्म के टीजर पर लोगों के क्या कमेंट आ रहे हैं. बताते चलें कि फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के अलावा दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन भी नजर आ रहे हैं.

फिल्म 'बॉर्डर 2' के टीजर हो रही चर्चा

फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर मंगलवार की दोपहर 1.30 बजे रिलीज कर दिया गया था. इसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर टीजर को लेकर रिएक्शन आ रहे हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' के टीजर और सनी देओल की जमकर तारीफ हो रही है. फैंस एक बार फिर अपने पसंदीदा अभिनेता को बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं. फिल्म के टीजर में सनी देओल का एक डायलॉग है, 'आवाज कहां तक जाएगी'. सनी देओल के इस डायलॉग पर सबसे ज्यादा रिएक्शन आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि आवाज लाहौर तक जाएगी. फिल्म 'बॉर्डर 2' के टीजर पर एक फैन ने लिखा है, रोंगटे खड़े कर दिए. एक फैन ने लिखा है, ग्लोबल ब्लॉकबस्टर. एक फैन ने लिखा है, आवाज लाहौर तक नहीं पूरे पाकिस्तान को चीर कर जाएगी. एक फैन ने लिखा है, ब्लॉकबस्टर लोडिंग.

Global Blockbusters ❤️ — Ashish Kushwaha (@AshiishKushwha) December 16, 2025

Love U Sir ?

Aawaaz Lahore Tak Nahi Pure Pakistan Ko Cheer Kar Jaayegi? ?Border - 2? ??Jai Hind ?? ??Jai Bharat ?? — RIDHI JANGRA (@000786Bharat) December 16, 2025

BLOCKBUSTER LOADING ? — Border 2 (@South_Panthi) December 16, 2025

फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आएंगे ये स्टार्स

अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, वरुण धवन के अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह, मेधा राणा भी नजर आएंगी. फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. बताते चलें कि फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 में रिलीज हुई डायरेक्टर जेपी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

