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Border 3 Update: सनी देओल की 'बॉर्डर 3' पर काम शुरू, फिल्म की रिलीज को लेकर आया बड़ा अपडेट!

Sunny Deol Movie Border 3 Update: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 3' को लेकर अपडेट आया है. इसके बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. आइए जानते हैं कि क्या जानकारी सामने आई है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 14, 2026 3:19 PM IST

Border 3 Update: सनी देओल की 'बॉर्डर 3' पर काम शुरू, फिल्म की रिलीज को लेकर आया बड़ा अपडेट!
सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 3 पर जानकारी आई है.

बॉलीवुड स्टार सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर' साल 1997 और फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 2026 में रिलीज हुई थी. दोनों फिल्मों ने लोगों को जमकर एंटरटेन किया. मेकर्स ने 'बॉर्डर' और 'बॉर्डर 2' से काफी पैसा कमाया है. अब फिल्म 'बॉर्डर 3' (Border 3) के लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने अगली फिल्म को लेकर प्लान तैयार कर लिया है. इस फिल्म पर काम शुरू होने की चर्चा है. ये भी बताया जा रहा है कि फिल्म 'बॉर्डर 3' में भी सनी देओल लीड रोल में नजर आएंगे. इस खबर के आने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं.

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फिल्म 'बॉर्डर 3' की हो रही प्लानिंग

सनी देओल की फिल्में 'बॉर्डर' और 'बॉर्डर 2' की कहानी देखकर लोग देशभक्ति के भाव में सराबोर हो गए. फिल्म में सनी देओल का अंदाज फैंस को एक बार फिर पसंद आया था. अब फिल्म 'बॉर्डर 3' पर बड़ी जानकारी सामने आई है. 'भास्कर' की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछली दो मूवीज की तरह फिल्म 'बॉर्डर 3' में सनी देओल की इमेज को आगे बढ़ाते हुए दिखाया जाएगा. इस फिल्म को साल 2027 का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मना जा रहा है. कहा जा रहा है कि फिल्म 'बॉर्डर 3' बड़े स्तर की फिल्म होगी. एक तरफ इस फिल्म की प्लानिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में अपनी बिल्कुल अलग छवि बनाने की तैयारी में जुटे हैं. ये फिल्म उनके करियर में एक नया चैप्टर साबित होगी.

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भारतीय वायुसेना पर बनने जा रही फिल्म

रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि जेपी फिल्म्स अब इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना पर भी एक फिल्म शुरू करने जा रहा है. जेपी फिल्म्स अपने पारंपरिक वॉर जोन से बाहर निकलकर एक बड़े बजट की फैंटेसी एडवेंचर फ्रेंचाइजी पर काम कर रहा है. ये प्रोजेक्ट जेपी फिल्म्स के लिए एक बड़ा बदलाव के तौर पर आ रहा है. इस फिल्म की कहानी और राइटिंग के काम खुद निधि दत्ता शामिल हैं. ये फिल्म देश खी कई लोकेशन पर शूटृ होगी. चर्चा है कि इस फिल्म में भी सनी देओल का कैमियो हो सकता है.

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सनी देओल की आने वाली फिल्में

सनी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आए थे. उनकी अपकमिंग फिल्मों में 'गबरू', 'लाहौर 1947', 'रामायण', 'बाप' और 'बॉर्डर 3' हैं. सनी देओल की इन आने वाली मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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