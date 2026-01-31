Border और Gadar के बाद Sunny Deol की इस फिल्म का बनेगा सीक्वल? एक्टर के फैंस हुए एक्साइटेड...

Sunny Deol Movie Sequel: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'गदर' और 'बॉर्डर' का सीक्वल बन चुका है और इसको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. अब उनकी एक और फिल्म के सीक्वल बनाने की चर्चा हो रही है.

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' से लोगों के बीच छाए हुए हैं. वह अपनी फिल्म की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' की बंपर कमाई को लेकर सनी देओल का एक केक कटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. गौरतलब है कि एक्टर की फिल्म 'गदर' और 'बॉर्डर' के सीक्वल आए और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की.अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सनी देओल की एक और फिल्म का सीक्वल बनाने की तैयारी चल रही है. आइए जानते हैं कि उनकी किस फिल्म का सीक्वल बनाया जाएगा.

राजकुमार संतोषी को फिल्म 'घातक 2' को लेकर आइडिया

सनी देओल हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मनाली पहुंचे थे और उन्होंने अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' की सफलता का जश्न मनाया था. इसका वीडियो सामने आया था. इसी बीच 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट में बताया गया कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को लगता है कि फिल्म 'घातक 2' को बनाया जा सकता है. उन्होंने सनी देओल को इस बारे में बताया तो उन्हें आइडिया पसंद आया है. इसके बाद सनी देओल ने राजकुमार संतोषी को मनाली बुलाया. डायरेक्टर वहां के लिए निकले और दोनों की मुलाकात 31 जनवरी को होगी और वह उन्हें स्क्रिप्ट सुनाएंगे. अब देखने वाली बात होगी कि सनी देओल इस सब्जेक्ट पर क्या सोचते हैं. अगर उन्हें ये पसंद आता है तो वो डेट और दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इसे आगे बढ़ाएंगे. एक्टर सिर्फ इसलिए अपनी क्लासिक फिल्म को साइन नहीं करेंगे कि उनकी दो फिल्मों (गदर और बॉर्डर) के सीक्वल ब्लॉकबस्टर रहे हैं. वह इस ट्रेंड का फायदा नहीं उठाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ये दर्शकों के साथ धोखा होगा. राजकुमार संतोषी भी इसी तरह सोचते हैं. फिलहाल, इस खबर के आने के बाद सनी देओल के फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं.

सनी देओल और राजकुमार संतोषी ने इन मूवीज में किया काम

बताते चले कि सनी देओल की फिल्म 'घातक' साल 1996 में रिलीज हुई थी. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. गौरतलब है कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी ने फिल्म 'घातक' के अलावा फिल्म 'घायल' और फिल्म 'दामिनी' में काम किया है. वैसे राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'लाहौर 1947' में सनी देओल नजर आएंगे. इस फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

