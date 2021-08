Sunny Deol ने R.Balki की थ्रिलर के लिए मिलाया इस साउथ एक्टर के साथ हाथ, Pooja Bhatt की भी हुई एंट्री

Sunny Deol signs R. Balki thriller film: बॉलीवुड लाइफ ने कुछ दिनों पहले ही अपने रीडर्स को यह जानकारी दी थी कि सनी देओल (Sunny Deol) डायरेक्टर आर. बाल्की (Ra Baki) के साथ एक थ्रिलर फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें दुलकर सलमान (Dulquer Salmaan) भी दिखाई देंगे। आर. बाल्की की इस थ्रिलर फिल्म के लिए सनी देओल पहली बार दुलकर सलमान के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। हमारी इस खबर पर अब पक्की मुहर भी लग गई है। जाने-माने ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने कुछ देर पहले ही ट्वीट के माध्यम से बताया है कि आर. बाल्की ने आधिकारिक तौर पर सनी देओल को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया है। Also Read - Suniel Shetty के मुश्किल दिनों में इन 10 एक्टर्स ने निभाई दोस्ती, फ्लॉप होने के बाद भी नहीं छोड़ा साथ

तरण आदर्श ने अपने ट्वीट में बताया है इस फिल्म में पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) भी अहम किरदार में दिखाई देंगी। ट्वीट के अनुसार, ‘आर. बाल्की की अगली फिल्म में सनी देओल और दुलकर सलमान दिखाई देंगे। फिल्म में पूजा भट्ट और श्रेया धनवंतरी भी अहम किरदारों में नजर आएंगी। फिल्म का टाइटल अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। इस फिल्म को अगले साल की शुरुआत में रिलीज किया जा सकता है।’

SUNNY DEOL - DULQUER SALMAAN IN BALKI'S NEW FILM... #SunnyDeol, #DulquerSalmaan, #PoojaBhatt and #ShreyaDhanwanthary to star in director R Balki's new film [not titled yet]... A thriller, the film is expected to release in early 2022. pic.twitter.com/gpW0G10iX0

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 11, 2021