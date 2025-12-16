ENG हिन्दी
Border 2: मेजर कुलदीप सिंह के खौफ ने उड़ाए वरुण धवन के होश! 96 घंटे पहले सेट पर पहुंचे Sunny Deol, एक्टर के छूटे पसीने

Border 2: डायरेक्टर अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनीं मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज के लिए तैयार है. 16 दिसंबर 2025 को फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया. इस दौरान पूरी स्टारकास्ट मौजूद रही और उन्होंने शूटिंग से जुड़े कई किस्से शेयर किए.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 16, 2025 10:38 PM IST

Interesting Stories From Border 2 Shooting Set: बॉलीवुड के धाकड़ एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) पिछले काफी समय से अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) को लेकर चर्चा में थे, जिसका 16 दिसंबर 2025, मंगलवार को टीजर लॉन्च कर दिया गया. मुंबई में हुए टीजर लॉन्च इवेंट में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही. हालांकि, 'बॉर्डर 2' की दहाड़ के बीच स्टेज पर मौजूद नए जमाने के सिपाही अहान शेट्टी (Ahaan Shetty) और वरुण धवन (Varun Dhawan) ने फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी पाजी के साथ बिताए कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से भी शेयर किए, जिसने माहौल में हंसी की फुहार छोड़ दी.

'मैं बहुत सालों बाद नवर्स हुआ हूं'

'बॉर्डर 2' (Border 2) टीजर लॉन्च के दौरान वरुण धवन ने बताया कि वह सनी देओल (Sunny Deol) से पहली बार मिलने पर नर्वस हो गए थे. एक्टर ने कहा, 'मैं बहुत सालों बाद नवर्स हुआ हूं, इमोशनल हुआ हूं. लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं सनी देओल के साथ काम कर रहा हूं. तो जेनुएनली थैंक यू सर, थैंक्यू शो मच सर आपने हम सबको आपके साथ काम करने का मौका दिया.' इस दौरान उन्होंने इमोशनल होते हुए सनी पाजी के पैर छुए, तो एक्टर ने उन्हें गले लगा लिया.

जब शूटिंग से 96 घंटे पहले सेट पर पहुंचे Sunny Deol

इसके बाद वरुण धवन शूटिंग का एक ऐसा किस्सा शेयर करते हैं, जिसे सुनकर आप भी एक बार को हैरान रह जाएंगे. वरुण ने बताया, 'मेरी शूटिंग पहले शुरू हुई था और सनी सर अपने हिस्से की शूटिंग से करीब चार दिन यानी 96 घंटे पहले ही सेट पर आ गए थे. तो मैं भी हैरान था और अनुराग भी हैरान थे कि वो क्यों आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और पहली बार अपने करियर में मैंने देखा कि, इतना बड़ा, मेगा सुपरस्टार सेट पर आकर कुर्सी लगाकर शांति से बैठता है और शूटिंग देखता है, कुछ कहता नहीं है. उन्होंने मुझे पूरी तरह कंफर्टेबल फील कराया.'

कैरेक्टर का नाम सुन घबरा गए थे Varun Dhawan

'बॉर्डर 2' (Border 2) की शूटिंग की दौरान सनी देओल के बेहिवियर और नेचर ने वरुण धवन को काफी इंप्रेस किया. एक्टर ने कहा कि, उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि, वो सनी देओल के साथ काम कर रहे हैं. वरुण धवन ने आगे शूटिंग के बारे में बात करते हुए कहा, 'जब मैंने सनी सर के साथ पहला सीन किया, पहली बार जब उन्होंने मेरे कैरेक्टर का नाम लिया तो मैं थोड़ा घबरा गया. मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया. मैं साइड में गया और अनुराग से कहा, ये तो बिल्कुल सनी देओल की तरह कर रहे हैं.'

वरुण धवन (Varun Dhawan) की इस बात को सुनकर अनुराग ने कहा, 'भाई, ये सनी देओ हैं, तो वैसे ही करेंगे.' मैंने कहा कि मुझे खुद को पिंच करना पड़ा, क्योंकि बचपन से ही वो मेरे हीरो रहे हैं. वहीं इस दौरान एक्टर ने 'बॉर्डर' के दिनों को भी याद किया, उनका कहना है कि, उन्होंने 'बॉर्डर' चंदन सिनेमा में देखी थी और बहुत बार देखी थी.

क्या है Border 2 की कहानी?

गौरतलब है कि, 'बॉर्डर 2' के टीजर रिलीज के बाद इसकी कहानी से भी पर्दा उठ चुका है. टीजर में भारत-पाक वॉर 1971 की पृष्ठभूमि पर आधारित घटनाओं की झलक दिखाई गई है. टीजर में शकरगढ़ सेक्टर में धमाके, श्रीनगर के आईएएफ बेस पर घायल जवान और उत्तरी अरब सागर में नेवी की कार्रवाई, यह सब कुछ बड़े ही रोमांचक तरीके से दिखाया गया है, जो दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट को बढ़ाने का काम कर रहा है.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
