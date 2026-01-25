ENG हिन्दी
  • Border 2 की शूटिंग में इस बात से डरे थे Sunny Deol, कैमरे के सामने बोले- 'बुखार हो जाता...'...

Sunny Deol Video: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने बताया है कि वह फिल्म 'बॉर्डर 2' की शूटिंग में किस बात से डरे थे.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 25, 2026 8:43 PM IST

बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. इस फिल्म ने रिलीज के बाद तीसरे दिन 100 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. सनी देओल अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. इसके साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म से जुड़े वीडियोज और फोटोज शेयर कर रहे हैं. इसी बीच उन्होंने बताया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके लिए कौन सी बात कठिन थी. फिल्म 'बॉर्डर 2' के एक्टर सनी देओल का नया वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है और एक्टर के तमाम चाहने वाले फैंस इस पर रिएक्शन दे रहे हैं.

सनी देओल ने शेयर किया वीडियो

सनी देओल ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया है कि फिल्म में उनके लिए सबसे कठिन क्या था. सनी देओल से फिल्म 'बॉर्डर 2' के डायरेक्टर अनुराग सिंह ने पूछा, 'कौन सा गाना शूट करना आपके लिए सबसे मुश्किल था.' इस पर सनी देओल ने कहा, 'मेरे लिए सारे गाने मुश्किल थे. कोई भी गाना जिस पर मुझे डांस करना पड़ा, वही सबसे कठिन हो गया. मैं ऐसे सीन के लिए कभी-कभी शूट छोड़कर सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता था. मैं बीमार पड़ जाता, बुखार हो जाता और फिर धीरे-धीरे शूट शुरू करता.' सनी देओल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है, 'बारिश के बीच मेरे डायरेक्टर अनुराग सिंह जानना चाहते थे कि कौन सा गाना मेरे लिए सबसे मुश्किल था.'

फिल्म 'बॉर्डर 2' का तीसरे दिन का कलेक्शन

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के बाद शुक्रवार और शनिवार को 72 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. फिल्म की जबरदस्त कलेक्शन का सिलसिला जारी है. फिल्म 'बॉर्डर 2' ने तीसरे दिन यानी रविवार को खबर लिखे जाने तक 41 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी. बताते चलें कि डायरेक्टर अनुराग सिंह की इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी नजर आ रहे हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' इन एक्टर्स के साथ एक्ट्रेसेस मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और आन्या सिंह नजर आ रही हैं. इस फिल्म के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी टी-सीरीज के पास थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

