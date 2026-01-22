कौन हैं रजत राठौर? जिन्होंने गाया 'बॉर्डर 2' का गाना 'घर कब आओगे', सनी देओल ने शेयर किया वीडियो

Rajat Rathor Sing Border 2 Song: सनी देओल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें रजत राठौर फिल्म 'बॉर्डर 2' का गाना गाते नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं कि ये शख्स कौन है?

बॉलीवुड स्टार सनी देओल (Sunny Deol) की मच-अवेटेड मूवी 'बॉर्डर 2' (Border 2) का जबरदस्त बज बना हुआ है. इस फिल्म को देखने के लिए काफी उतावले हो रहे हैं. जिसके चलते फिल्म एडवांस बुकिंग में जबरदस्त कमाई कर रही है. ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक छाई हुई है. अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है. दरअसल, सनी देओल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक शख्स फिल्म 'बॉर्डर 2' का गाना घर का आओगे गा रहा है. ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं कि ये शख्स कौन है.

दिल्ली पुलिस में कॉप हैं रजत राठौर

सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस की वर्दी में एक शख्स कार में बैठकर फिल्म 'बॉर्डर 2' का गाना 'घर कब आओगे' गा रहा है. उसकी प्यारी आवाज लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसके बाद लोगों के मन में सवाल आने लगे कि ये शख्स कौन है जो 'बॉर्डर 2' का गाना गा रहा है और सनी देओल ने खुद उसका वीडियो शेयर किया है. फिल्म 'बॉर्डर 2' का गाना गाने वाला शख्स दिल्ली पुलिस में कार्यरत रजत राठौर हैं. वह अपनी ड्यूटी के साथ ही सिंगिंग का शौक रखते हैं. रजत राठौर की प्यारी आवाज लोगों को काफी पसंद आती है. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालें तो उनके कई सिंगिंग वीडियोज देखने को मिल जाएंगे. रजत राठौर की सोशल मीडिया पर जबरस्त फैन फॉलोइंग है और उन्हें इंस्टाग्राम अकाउंट पर साढ़े तीन लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.

शो 'इंडियन आइडल 14' का हिस्सा थे रजत राठौर

गौरतलब है कि रजत राठौर के लिए ये पहला मौका नहीं है जब उनकी गायकी किसी सेलिब्रिटी नोटिस किया है. इससे पहले हनी सिंह जैसे सिंगर रजत राठौर की सिंगिंग के दीवाने हो चुके हैं. अब 'बॉर्डर 2' एक्टर सनी देओल ने रजत राठौर की गायकी का वीडियो शेयर किया है. बताते चलें कि रजत राठौर साल 2023 में टीवी के चर्चित सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 14' का हिस्सा बने थे. बता दें कि मूवी 'बॉर्डर 2' सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, वरुण धवन भी काम करते नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

