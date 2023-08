Dono Release Date: बॉलीवुड स्टार सनी देओल (Sunny Deol) के छोटे बेटे राजवीर देओल (Rajveer Deol) और पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा ठकेरिया रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दोनों' इन दिनों चर्चा में हैं। राजवीर देओल और पलोमा ठकेरिया इस मूवी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म के फर्स्ट लुक और टीजर के बाद अब इसका पहला गाना भी रिलीज कर दिया गया है। इस बीच राजवीर देओल और पलोमा ठकेरिया की फिल्म दोनों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि यह मूवी कब बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। Also Read - इन स्टार्स को मिला घमंडी का टैग, 'गदर 2' एक्टर सनी देओल की इस हरकत पर भड़क गए थे लोग

दरअसल, तरण आर्दश ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दोनों की रिलीज डेट के बारे में बताया है। राजवीर देओल और पलोमा ठकेरिया की फिल्म दोनों 5 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। बीते महीने इस फिल्म का टीजर सामने आया था जिस लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। अब रिलीज डेट सामने आने के बाद फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। राजवीर देओल और पलोमा ठकेरिया को साथ देखने के लिए फैंस बेकरार हैं। बता दें कि सनी देओल और पूनम ढिल्लों ने साल 1984 में आई फिल्म 'सोहनी महिवाल' में लीड रोल प्ले किया था। अब दोनों के बच्चे एक साथ फिल्म करने जा रहे हैं।

RAJSHRI ANNOUNCES RELEASE DATE OF ‘DONO’… 5 Oct 2023 is the release date of #Dono… #RajveerDeol [grandson of #Dharmendra and son of #SunnyDeol] and #Paloma [daughter of #PoonamDhillon and producer #AshokThakeria] make their debut in #Dono.#Dono marks the directorial debut of… pic.twitter.com/sTBN2jRYQx

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 19, 2023