Border 2: सनी देओल के परिवार का खत्म हुआ विवाद? सौतेली बहनें अहाना और ईशा संग दिखे एक्टर तो लोग हुए हैरान

Sunny Deol With Esha Deol And Ahana Deol: फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है और अब फिल्म की स्क्रीनिंग में सनी देओल के साथ उनकी दोनों सौतेली बहन ईशा देओल और अहाना देओल दिखी.

By: Kavita  |  Published: January 26, 2026 11:03 AM IST

Border 2: सनी देओल के परिवार का खत्म हुआ विवाद? सौतेली बहनें अहाना और ईशा संग दिखे एक्टर तो लोग हुए हैरान

Sunny Deol With Esha Deol And Ahana Deol: बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल तब से ही सुर्खियों में बने हुए हैं, जब से उनके पिता धर्मेंद्र का निधन हुआ है. सनी ने पिता के निधन के बाद अपने परिवारिक बातों को निजी रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सनी देओल देओल और उनके परिवार की खटास हेमा मालिनी और उनकी बेटियों के साथ साफ दिखी, लेकिन अब लगता है कि सनी देओल का रिश्ता हेमा मालिनी की बेटियों के साथ सुधर रहा है. बॉर्डर 2 के रिलीज होते ही सनी देओल अपनी सौतेली बहनें अहाना देओल और ईशा देओल के साथ स्पॉट हुए हैं. ये सब कुछ धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार हुआ है.

सनी देओल के साथ दिखीं ईशा देओल और अहाना देओल

सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) सिनेमाघरों में 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और इस फिल्म की स्क्रीनिंग समय समय पर हो रही है. बीती रात मुंबई में इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें सनी देओल की दोनों सौतेली बहनें ईशा देओल और अहाना देओल भी नजर आईं. ईशा और अहाना दोनों साथ में अपने भाई की फिल्म देखने पहुंचीं. इस मौके पर तीनों भाई बहन ने पैपराजी को ढेर सारे पोज दिए. इस मौके पर सनी देओल के साथ साथ ईशा और अहाना के चेहरे पर स्माइल दिखी. सनी देओल अपने बहनें ईशा और अहाना के कंथे पर हाथ भी रखे दिखे, जिससे साफ है कि वह बेशक हेमा मालिनी के साथ नहीं दिखते लेकिन एक्टर अपनी बहनों के काफी क्लोज हैं.

लोगों ने तीनों पर लुटाया प्यार

लुक की बात करें तो सनी ऑफ-व्हाइट शर्ट-ट्राउज़र और ब्लैक कैप में नजर आए और अहाना ब्लैक-व्हाइट चेकर्ड शर्ट और जींस में कैजुअल लुक में दिखे. अहाना स्काई-ब्लू शर्ट और जींस पहनी दिखी थीं. तीनों ही पैपराजी को पोज देकर वहां से चले गए. तीनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'तीनों भाई बहन एक साथ.' इसी तरह दूसरे यूजर ने लिखा, 'उन्हें साथ देखना बहुत अच्छा लगता है.'

क्या सनी देओल का खत्म हुआ गुस्सा

बता दें धर्मेंद्र के निधन के बाद एक तरफ अभिनेता की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बेटे सनी देओल बॉबी देओल नजर आए और दूसरी तरफ अभिनेता की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां नजर आईं. कहा जा रहा था कि दोनों फैमिली में काफी सारे मतभेद हैं और इस बीच धर्मेंद्र की प्रेयर मीट का समय आया, जो दो अलग अलग जगह रखी गई. सनी देओल और हेमा मालिनी ने अलग अलग प्रेयर मीट रखी थी.

