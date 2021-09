Sunny Deol To Star in R Balki’s Next: बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) कई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को चर्चा में बने हुए हैं। ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो सनी देओल ने हाल ही में मशहूर डायरेक्टर आर बाल्की (R Balki) की फैमिली ड्रामा साइन की है। इस फिल्म में सनी देओल के साथ रेवती (Revathi) और साउथ की लोकप्रिय एक्ट्रेस श्रुति हासन (Shruti Haasan) भी अहम भूमिका में दिखाई देंगी। Also Read - Entertainment News of The Week: Sidharth Shukla के देहांत पर बॉलीवुड सितारों ने जाहिर किया शोक, दुल्हन बनेंगी Katrina Kaif

पिंकविला से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सनी देओल, रेवती और श्रुति हासन फेमस डायरेक्टर आर बाल्की के निर्देशन में बनने जा रही फैमिली ड्रामा का हिस्सा होंगे। इस फिल्म में सनी देओल और रेवती एक शादीशुदा कपल के तौर पर नजर आएंगे। वहीं श्रुति हासन फिल्म में उनकी बेटी का किरदार निभाएंगी।

आर बाल्की इन दिनों दलकीर सलमान (Dulquer Salmaan), पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) और श्रेया धनवंतरी (Shreya Dhanwanthary) स्टारर फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। ये फिल्म अक्टूबर तक पूरी होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं आर बाल्की सनी देओल स्टारर फैमिली ड्रामा की शूटिंग साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में शुरू करेंगे। कास्टिंग टीम इस फैमिली ड्रामा के कलाकारों की टुकड़ी को लॉक करने की प्रक्रिया में है।

वर्कफ्रंट की बात करें, तो सनी देओल की पाइपलाइन में 'अपने' का सीक्वल और 'गदर 2' है। बॉक्सिंग ड्रामा में धर्मेंद्र, सनी, बॉबी और करण के साथ देओल परिवार की तीन पीढ़ियों को दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर अनिल शर्मा 2001 की ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर 'गदर' के सीक्वल पर भी काम कर रहे हैं, जिसने हाल ही में अपनी रिलीज के 20 साल पूरे किए हैं। 'गदर 2' में सनी देओल एक फिर पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन इस बार अपनी पत्नी नहीं बल्कि अपने बेटे को बचाने के लिए।