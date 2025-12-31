ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • मथुरा में न्यू ईयर पर होने वाला शो कैंसिल, सनी लियोनी के इवेंट पर संतो ने किया विरोध, कहा 'अश्ल...

मथुरा में न्यू ईयर पर होने वाला शो कैंसिल, सनी लियोनी के इवेंट पर संतो ने किया विरोध, कहा 'अश्लीलता...,'

नए साल के स्वागत के लिए मथुरा में एक्ट्रेस सनी लियोनी के एक इवेंट का आयोजन होने वाला था, लेकिन साधु संतों के बढ़ते विरोध के चलते इसे कैंसिल कर दिया गया. आइए जानते हैं पूरा मामला.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 31, 2025 2:01 PM IST

मथुरा में न्यू ईयर पर होने वाला शो कैंसिल, सनी लियोनी के इवेंट पर संतो ने किया विरोध, कहा 'अश्लीलता...,'

मथुरा की पावन धरती पर नए साल के जश्न के साथ शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े फैसले के साथ थम गया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी का मथुरा में प्रस्तावित मेगा इवेंट 'न्यू ईयर बैश' भारी विरोध और धार्मिक संगठनों की आपत्ति के बाद रद्द कर दिया गया है. 31 दिसंबर की रात को होने वाले इस रंगारंग कार्यक्रम पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, जिससे आयोजकों को बड़ा झटका लगा है. इस इवेंट को लेकर सनी लियोनी खुद काफी खुश थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपने फैंस को नए साल के स्वागत के लिए मथुरा आने का न्योता दिया था. लेकिन जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, ब्रजभूमि की मर्यादा को लेकर बहस छिड़ गई. स्थानीय लोगों और साधु संतों का मानना था कि एक धार्मिक नगरी में इस तरह के ग्लैमरस और कमर्शियल इवेंट्स यहां की संस्कृति के खिलाफ हैं.

Also Read
फिल्मों में इन एक्ट्रेसेस के न्यूड और बोल्ड सीन से मचा था हंगामा, एक-एक तस्वीर पर टिक जाएगी नजरें

धार्मिक भावनाओं और मर्यादा का हवाला

कार्यक्रम के खिलाफ सबसे प्रखर आवाज श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने उठाई. उन्होंने मथुरा के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस आयोजन को तुरंत रोकने की मांग की थी. उनके विरोध का तर्क था कि मथुरा और ब्रजभूमि वह पावन स्थान है जहां भगवान श्रीकृष्ण ने रासलीलाएं की थीं. यहां दुनिया भर से श्रद्धालु भजन-कीर्तन और आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं.

Also Read
Sunny Leone ने वाराणसी में दिखाया अपना धार्मिक अवतार, गंगा आरती कर लोगों का खींच लिया ध्यान

TRENDING NOW

अश्लीलता परोसा जाएगा...

इस लेटर में आरोप लगाया गया कि होटल ललिता ग्राउंड और होटल दा ट्रक में होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए 'फूहड़ता' परोसी जाने वाली थी, जो सनातन परंपराओं के खिलाफ है. दिनेश फलाहारी महाराज ने इसे ब्रज की छवि को धूमिल करने की एक सोची-समझी साजिश करार दिया और कहा कि ऐसे आयोजनों से करोड़ों सनातनी प्रेमियों की भावनाएं आहत होती हैं.

Also Read
Mia Khalifa समेत इन हसीनाओं ने एडल्ट इंडस्ट्री को कहा अलविदा, अब जी रही हैं ऐसी लाइफ

प्रशासन का कड़ा रवैया

सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने इस कार्यक्रम को अनुमति देने से इनकार कर दिया. आयोजकों का तर्क था कि यह केवल एक मनोरंजन कार्यक्रम है, लेकिन विरोध की तीव्रता को देखते हुए अंततः इसे रद्द कर दिया गया. यह पहली बार नहीं है जब किसी फिल्मी सितारे के कार्यक्रम को लेकर मथुरा में विरोध हुआ हो, मथुरा में नए साल का स्वागत अब पुराने और शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Sunny Leone Sunny Leone News Sunny Leone Show