मथुरा में न्यू ईयर पर होने वाला शो कैंसिल, सनी लियोनी के इवेंट पर संतो ने किया विरोध, कहा 'अश्लीलता...,'

नए साल के स्वागत के लिए मथुरा में एक्ट्रेस सनी लियोनी के एक इवेंट का आयोजन होने वाला था, लेकिन साधु संतों के बढ़ते विरोध के चलते इसे कैंसिल कर दिया गया. आइए जानते हैं पूरा मामला.

मथुरा की पावन धरती पर नए साल के जश्न के साथ शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े फैसले के साथ थम गया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी का मथुरा में प्रस्तावित मेगा इवेंट 'न्यू ईयर बैश' भारी विरोध और धार्मिक संगठनों की आपत्ति के बाद रद्द कर दिया गया है. 31 दिसंबर की रात को होने वाले इस रंगारंग कार्यक्रम पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, जिससे आयोजकों को बड़ा झटका लगा है. इस इवेंट को लेकर सनी लियोनी खुद काफी खुश थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपने फैंस को नए साल के स्वागत के लिए मथुरा आने का न्योता दिया था. लेकिन जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, ब्रजभूमि की मर्यादा को लेकर बहस छिड़ गई. स्थानीय लोगों और साधु संतों का मानना था कि एक धार्मिक नगरी में इस तरह के ग्लैमरस और कमर्शियल इवेंट्स यहां की संस्कृति के खिलाफ हैं.

धार्मिक भावनाओं और मर्यादा का हवाला

कार्यक्रम के खिलाफ सबसे प्रखर आवाज श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने उठाई. उन्होंने मथुरा के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस आयोजन को तुरंत रोकने की मांग की थी. उनके विरोध का तर्क था कि मथुरा और ब्रजभूमि वह पावन स्थान है जहां भगवान श्रीकृष्ण ने रासलीलाएं की थीं. यहां दुनिया भर से श्रद्धालु भजन-कीर्तन और आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं.

अश्लीलता परोसा जाएगा...

इस लेटर में आरोप लगाया गया कि होटल ललिता ग्राउंड और होटल दा ट्रक में होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए 'फूहड़ता' परोसी जाने वाली थी, जो सनातन परंपराओं के खिलाफ है. दिनेश फलाहारी महाराज ने इसे ब्रज की छवि को धूमिल करने की एक सोची-समझी साजिश करार दिया और कहा कि ऐसे आयोजनों से करोड़ों सनातनी प्रेमियों की भावनाएं आहत होती हैं.

प्रशासन का कड़ा रवैया

सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने इस कार्यक्रम को अनुमति देने से इनकार कर दिया. आयोजकों का तर्क था कि यह केवल एक मनोरंजन कार्यक्रम है, लेकिन विरोध की तीव्रता को देखते हुए अंततः इसे रद्द कर दिया गया. यह पहली बार नहीं है जब किसी फिल्मी सितारे के कार्यक्रम को लेकर मथुरा में विरोध हुआ हो, मथुरा में नए साल का स्वागत अब पुराने और शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

