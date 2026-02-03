सनी लियोनी हुईं ऊप्स मोमेंट का शिकार, फिर पति ने किया ये काम, वीडियो हो रहा वायरल...

Sunny Leone Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी का अपने पति के साथ का एक वीडियो सामने आया है. वह एक इवेंट में पहुंची थीं और यहां पर ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गईं.

बॉलीवुड से लेकर साउथ की मूवीज में नजर आने वाली पॉपुलर एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) इन दिनों शो 'स्प्लिट्सविला 16' को होस्ट कर रही हैं. शो को पसंद किया जा रहा है और इससे जुड़े वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इसी बीच सनी लियोनी का का एक वीडियो लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, वह एक इवेंट में अपने पति डैनियल वेबर (Daniel Weber) के साथ पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने पैप्स को जमकर पोज देकर खुश कर दिया. इस इवेंट के दौरान सनी लियोनी ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गई. इसके बाद उनके पति डैनियल वेबर ने समझदारी दिखाई. एक्ट्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रह है.

सनी लियोनी की पति ने की मदद

सनी लियोनी और उनके पति डैनियल वेबर ने मुंबई में एक इवेंट में शिरकत की थी. इस दौरान सनी लियोनी ने ब्राउन कलर की डीपनेक वाली ड्रेस पहनी थी. इसमें वह काफी ज्यादा ग्लैमरस नजर आईं और पैप्स को फोटोज और वीडियोज लेने का पूरा मौका दिया. इस दौरान ऐसी घटना हुई कि वह हैरान रह गईं. दरअसल, सनी लियोनी पैप्स को पोज देते समय ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गईं लेकिन उनके पति डैनियल वेबर ने समझदारी दिखाती हुए अपनी पत्नी को इशारा किया और उन्होंने अपनी ड्रेस ठीक कर ली. सनी लियोनी का पल कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. सनी लियोनी के इस नए वीडियो पर तमाम यूजर्स कमेंट कर रहे हैं.

TRENDING NOW

सनी लियोनी की फिल्मी करियर

सनी लियोनी के इंडियन सिनेमा में करियर पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म 'जिस्म 2' से डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से लेकर साउथ की तमाम मूवीज में काम किया है. सनी लियोनी ने 'जिस्म 2' के बाद 'जैकपॉट', 'रागिनी एमएमएस 2', 'हेट स्टोरी 2', 'एक पहेली लीला', 'मस्तीजादे', 'वन नाइट स्टैंड' जैसी मूवीज में काम किया है. एक्ट्रेस की पाइपलाइन में अभी कई मूवीज हैं. सनी लियोनी ने फिल्मों के अलावा म्यूजिक वीडियोज और रियलिटी शोज में नजर आती हैं. सनी लियोनी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 2011 में डैनियल वेबर के साथ शादी की थी. इस कपल के तीन बच्चे हैं, इसमें दो सरोगेसी से दो जुड़वा बेटे हैं और एक बेटी को गोद लिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more