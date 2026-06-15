Sushant Singh Rajput केस पर बनेगी फिल्म 'सॉरी बाबू', फर्स्ट पोस्टर हुआ आउट...

टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपने काम से छाप छोड़ने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की बीती 14 जून को छठी डेथ एनिवर्सरी थी. साल 2020 में उनका निधन पूरे देश को सदमा दे गया था. सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया को अलविदा कहे भले ही 6 साल हो गया है लेकिन फैंस अभी इस दर्द से उबर नहीं पाए हैं. आए दिन उनके बारे में चर्चा में होती रहती है. एक्टर की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई है. अब सुशांत सिंह राजपूत केस पर फिल्म बनने जा रही है. इस फिल्म का नाम 'सॉरी बाबू' (Sorry Babu) है और इसके फर्स्ट पोस्टर सामने आया है. दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत एक बार सुर्खियों में आ गए हैं.