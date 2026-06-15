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Sushant Singh Rajput केस पर बनेगी फिल्म 'सॉरी बाबू', फर्स्ट पोस्टर हुआ आउट

Sushant Singh Rajput Case Movie: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को डेथ एनिवर्सरी थी. उनके डेथ केस पर फिल्म 'सॉरी बाबू' बनने जा रही है. इस फिल्म का पहला पोस्टर सामने आया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 15, 2026 5:46 PM IST
Sushant Singh Rajput केस पर बनेगी फिल्म 'सॉरी बाबू', फर्स्ट पोस्टर हुआ आउट

सुशांत डेथ केस फिल्म बनने जा रही है.

टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपने काम से छाप छोड़ने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की बीती 14 जून को छठी डेथ एनिवर्सरी थी. साल 2020 में उनका निधन पूरे देश को सदमा दे गया था. सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया को अलविदा कहे भले ही 6 साल हो गया है लेकिन फैंस अभी इस दर्द से उबर नहीं पाए हैं. आए दिन उनके बारे में चर्चा में होती रहती है. एक्टर की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई है. अब सुशांत सिंह राजपूत केस पर फिल्म बनने जा रही है. इस फिल्म का नाम 'सॉरी बाबू' (Sorry Babu) है और इसके फर्स्ट पोस्टर सामने आया है. दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत एक बार सुर्खियों में आ गए हैं.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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