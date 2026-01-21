ENG हिन्दी
Sushant Singh Rajput: इस रोमांटिक फिल्म को सुशांत सिंह राजपूत ने किया था रिजेक्ट, गाने से लेकर डायलॉग तक हुए थे सुपरहिट

Sushant Singh Rajput Birth Anniversary: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में और शानदार एक्टिंग लोगों के दिलों में जिंदा है. आज हम आपको उस फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसे सुशांत ने रिजेक्ट कर दिया था.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 21, 2026 11:12 AM IST

Sushant Singh Rajput: इस रोमांटिक फिल्म को सुशांत सिंह राजपूत ने किया था रिजेक्ट, गाने से लेकर डायलॉग तक हुए थे सुपरहिट

सुशांत सिंह राजपूत भारतीय सिनेमा के उन चमकते सितारों में से एक थे, जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी. आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में और उनकी एक्टिंग लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी. सुशांत सिंह राजपूत का आज जन्मदिन है. सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत कम समय में ही कई शानदार और आइकॉनिक फिल्में दी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके करियर की कहानी कुछ और भी शानदार हो सकती थी. सुशांत सिंह राजपूत ने एक बड़ी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था. ये फिल्म संजय लीला भंसाली की फिल्म थी, जो रिलीज होने के बाद सुपरहिट हुई थी.

इस फिल्म को एक्टर ने किया था रिजेक्ट

हम आपको जिस फिल्म के बारे में बता रहें हैं उसका नाम है संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गोलियों की रासलीला: राम-लीला'. साल 2013 सुशांत के लिए सफलताओं भरा था. संजय लीला भंसाली ने 'राम' के किरदार के लिए सुशांत सिंह राजपूत को अपनी पहली पसंद बनाया था. सुशांत उस समय अपनी दूसरों फिल्मों में बिजी थे. समय की कमी और पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से सुशांत को भारी मन से इस ऑफर को ठुकराना पड़ा.

रणवीर सिंह का स्टारडम

सुशांत के इनकार के बाद, यह ऑफर रणवीर सिंह की झोली में गिरी. दिलचस्प बात यह है कि उस समय रणवीर का करियर उतना स्थिर नहीं था जितना आज है. इस फिल्म ने न केवल उन्हें सुपरस्टार बनाया, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी बदल दी. फिल्म के सेट पर ही रणवीर और दीपिका पादुकोण के बीच प्यार परवान चढ़ा. जिसके बाद दोनों का रिश्ता शादी तक पहुंचा और आज दोनों एक बेटी के पेरेंट्स हैं. फिल्म की कास्टिंग भी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं थी. शुरुआती दौर में करीना कपूर को 'लीला' के लिए चुना गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से महज 10 दिन पहले उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया. इसके बाद प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया गया लेकिन लास्ट में दीपिका पादुकोण 'लीला' बनीं.

फिल्म का बॉक्स ऑफिस का मैजिक

विलियम शेक्सपियर के महान नाटक 'रोमियो और जूलियट' पर आधारित यह फिल्म दो कट्टर दुश्मन परिवारों के बीच प्रेम की एक कहानी थी. 88 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में आग लगा दी और 200 करोड़ से ज्यादा का शानदार कलेक्शन किया. सुप्रिया पाठक, ऋचा चड्ढा, शरद केलकर और गुलशन देवैया जैसे कलाकारों के दमदार एक्टिंग ने इस फिल्म को अमर बना दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

