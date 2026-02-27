ENG हिन्दी
केजरीवाल की क्लीन चिट पर आया Swara Bhaskar का बयान, 'काले कानून' और 'झूठे आरोपों' पर जमकर निकाली भड़ास

Swara Bhasker: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए क्लीन चिट दिया है. इस मामले में अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का बयान सामने आया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 27, 2026 6:38 PM IST

अरविंद केजरीवाल के क्लीन चिट पर स्वरा भास्कर का रिएक्शन

Swara Bhasker Reacts To Arvind Kejriwal Getting Cleared: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है. इस खबर के सामने आने के बाद अब इसपर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कोर्ट का फैसाल पब्लिकली अनाउंस होने के तुरंत बाद ही इंस्टाग्राम पर अपनी बात रखी और काले कानून' और 'झूठे आरोपों' पर जमकर भड़ास निकाली.

Swara Bhasker ने बताई सच्चाई की जीत

स्वरा भास्कर (Swara Bhasker Post) ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal News) का एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वो मीडिया से बात कर रहे थे. इसक क्लिप के साथ स्वरा ने नोट लिखा, 'राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तथाकथित 'शराब नीति घोटाले'से जुडे़ भ्रष्टाचार के सभी आरोपों से बरी कर दिया है. दिल्ली के अब तक के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्रियों में से एक के लिए यह सच्चाई की जीत है.'

Swara Bhasker ने जमकर निकाली भड़ास

इसके बाद स्वरा ने एक और स्टोरी डाली है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'इसमें कुछ नया नहीं है. अब तो यह आम बात हो गई है कि, विरोध करने वालों को बेबुनियाद आरोपों में जेल में डाल दिया जाता है, उन पर काले कानून थोप दिए जाते हैं और उन्हें सैकड़ों दिन जेल में बिताने पड़ते हैं.' इसी के साथ एक्ट्रेस ने हैशटैग @NewIndia #AchheyDin भी एड किया है.

कोर्ट ने कही ये बात

आपको बता दें कि, शुक्रवार को कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल इमोशनल हो गए थे और उनके आंसू छलक पड़े थे. वहीं कोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया और कहा कि, कथित साजिश में उनका कोई रोल साबित नहीं हो सका. अदालत के आदेश के मुताबिक, आरोप 'न्यायिक कसौटी पर फेल' रहे और सिसोदिया के खिलाफ कोई आपराधिक इरादा नहीं पाया गया. कोर्ट ने यह भी कहा कि, साजिश की थ्योरी 'किसी संवैधानिक अथॉरिटी के खिलाफ टिक नहीं सकती.'

क्या है मामला?

गौरतलब है कि, ये मामला साल 2022 का है, जब सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी. एजेंसी ने आरोप लगाया था कि रद्द की जा चुकी आबकारी नीति को प्रभावित करने के लिए 'साउथ लॉबी' द्वारा 100 करोड़ रुपए दिए गए थे.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
